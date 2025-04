1.549 Euro für den neuen Thermomix? Meine Alternative auf Amazon kostet aktuell 199 Euro

Ein moderner Küchenhelfer für Hobbyköche – doch muss es gleich ein Thermomix für weit über 1.000 Euro sein? Der Krups Cook4Me bei Amazon für 199 Euro bietet ebenfalls Schritt-für-Schritt-Anleitungen und intelligente Kochprogramme.

Wer einen Küchenhelfer mit Anleitung beim Kochen sucht, denkt oft zuerst an den Thermomix. Doch die 1.549 Euro Anschaffungspreis für den neuen TM7 sind eine beachtliche Investition. Der Krups Cook4Me für 199 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bietet eine interessante Alternative für alle, die von Schritt-für-Schritt-Anleitungen und automatisierten Kochprogrammen profitieren möchten, ohne ein Vermögen auszugeben.

Für wen lohnt sich der Krups Cook4Me bei Amazon?

Preisbewusste Hobbyköche, die eine günstigere Alternative zum Thermomix suchen und auf Funktionen wie Zerkleinern oder Kneten verzichten können

Technikaffine Menschen, die Wert auf geführtes Kochen und digitale Rezeptanleitungen legen

Ambitionierte Hobbyköche, die alle Funktionen eines vollwertigen Thermomix wie Zerkleinern, Wiegen oder Kneten benötigen

Krups Cook4Me+ Connect Statt 329,99 Euro. Multikocher mit App-Anbindung und 150 vorinstallierten Rezepten inkl. Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.04.2025 16:38 Uhr

Der Krups Cook4Me positioniert sich als kostengünstige Alternative zu Premium-Küchenmaschinen wie dem Thermomix von Vorwerk oder Bosch Cookit. Mit seinem Preis von 199 Euro kostet er nur etwa ein Achtel vom neuen TM7, bietet aber dennoch einige der beliebtesten Smart-Cooking-Funktionen. Das Herzstück bilden die 150 vorinstallierten Rezepte mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf dem Display – ähnlich wie beim teureren Vorbild. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener: Der Cook4Me führt systematisch durch den Kochprozess und erinnert an die richtigen Zeitpunkte zum Hinzufügen von Zutaten.

Im Vergleich zum Thermomix fehlen zwar Funktionen wie Zerkleinern, Wiegen oder Kneten, dafür glänzt der Cook4Me mit seinen sechs Kochprogrammen: Dampfgaren, Köcheln, Anbraten, schonendes Garen, Aufwärmen und das besonders praktische Garen unter Druck. Letzteres beschleunigt den Kochvorgang erheblich – ein klassisches Gulasch oder Risotto gelingt so viel schneller. Wer abends nach einem anstrengenden Arbeitstag schnell eine frische Mahlzeit zaubern möchte, wird diese Zeitersparnis zu schätzen wissen.

Anders als beim Thermomix ist die Rezeptauswahl anfangs zwar geringer, lässt sich aber über die Cook4Me-App per Bluetooth-Verbindung kontinuierlich erweitern. Die App bietet zahlreiche zusätzliche Rezepte zum Download und ermöglicht es, den Kochvorgang bequem auf dem Smartphone zu verfolgen. Ein weiterer Pluspunkt gegenüber dem teuren Konkurrenten: Der Cook4Me arbeitet bis zu 80 Prozent energieeffizienter als traditionelles Kochen, was die Stromrechnung entlastet. Nach dem Kochen lässt sich der herausnehmbare Behälter einfach in die Spülmaschine stellen – ein Komfortmerkmal, das den Aufwand in der Küche minimiert.

Mit 4,5 von 5 Sternen kommt der Cook4Me bei Amazon-Kunden hervorragend an. Vor allem die Schnelligkeit beim Kochen und die einfache Bedienung werden gelobt. Bei der Aufheizzeit gibt es teilweise aber gemischte Gefühle.

Leckere One-Pot-Gerichte Ich habe das Vorgängermodell und mache damit hauptsächlich leckere One-Pot-Gerichte und bin wirklich zufrieden. Kaan Gürayer

