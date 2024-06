Amazon verkauft ein Portemonnaie, das für erstaunte Blicke sorgt

Wie geht das? Bei Amazon ist ein Portemonnaie erhältlich, das ohne Knöpfe und Reißverschluss auskommt – und dafür auf eine besondere Falt-Technik setzt, die vor allem beim Kleingeld-Suchen an der Kasse hilft. Ein gutes soziales Gewissen gibt es obendrauf.

Amazon verkauft Münzbeutel mit Falt-Technik

Immer mehr Deutsche bezahlen zwar mit EC-Karte oder Smartphone, doch es gibt sie noch, die treuen Bargeld-Anhänger. Für sie gibt es auf Amazon ein ganz besonderes Portemonnaie für 17,82 Euro (jetzt bei Amazon ansehen), das mehrere Besonderheiten vereint.

Dank außergewöhnlicher Falt-Technik kann der Geldbeutel auf Knöpfe oder Reißverschluss verzichten und bewahrt trotzdem sicher das Münzgeld auf. Mit kompakten Maßen von 7 x 7 cm passt der Münzbeutel in jede Hosentasche und bietet gleichzeitig ausreichend Platz für eine Menge Kleingeld. Aufgefaltet offenbart der Münzbeutel dann übersichtlich das Kleingeld – ideal, um zum Beispiel an der Kasse direkt die passenden Münzen parat zu haben.

Gefertigt ist die Münzgeldbörse aus hochwertigem, vollnarbigem Ziegenleder. Mit der Zeit entwickelt das eine schöne Patina, die jedes Portemonnaie zu einem Unikat macht. Dafür sorgt auch die Fertigung, denn die Geldbörsen sollen in kompletter Handarbeit in einem Atelier in Mexiko produziert werden.

Lobenswert: Der Hersteller arbeitet laut eigener Aussage nur mit Familienunternehmen zusammen. „Wir wissen daher genau, wo unsere Produkte herkommen. Faire Arbeitsbedingungen und Löhne sind für uns eine Herzensangelegenheit.“

Für wen lohnt sich der Münzbeutel?

Bei Amazon kommt der Münzbeutel hervorragend an und kann auf eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen verweisen. Die Käufer loben vor allem die Qualität und Robustheit. „Toll. Ein neues Lieblingsstück“, schreibt ein Käufer. Ein anderer hat den Beutel zweckentfremdet und nutzt ihn für Klein- und Ersatzteile beim Dartspielen. Die Einsatzzwecke sind also vielfältig.

Münzbeutel ohne Reißverschluss oder Knöpfe, aus Leder, fair und sozial gefertigt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2024 14:30 Uhr

Wer einen hochwertigen Münzbeutel sucht, der fair gefertigt und ein echtes Unikat ist, kann hier bedenkenlos zuschlagen – entweder für sich oder als außergewöhnliches Geschenk.

