Gibt’s bei Amazon: Bizarres Zubehör für die Apple Watch löst ein echtes Problem

Besitzerinnen und Besitzer einer Apple Watch kennen den Ärger. Bei intensiver Nutzung der Smartwatch geht der Uhr auch schon mal frühzeitig die Puste aus. Die Lösung? Eine Powerbank! Doch das kostet Wartezeit – nicht aber bei diesem etwas bizarr aussehenden Modell. Gibt’s tatsächlich bei Amazon, obwohl es zunächst wie eine Studie aussieht.

Bei Amazon: Eine Akku-Hülle für die Apple Watch

Das „iWatch Powerbank Case“ von einem bisher unbekannten Hersteller mit dem nicht sonderlich griffigen Namen „QCHMM“ richtet sich sichtlich an echte Power-Nutzer der Apple Watch, die beispielsweise im Outdoor-Bereich unterwegs sind.

Das Prinzip ist schnell erklärt: Das Gerät ist externer Akku und ein Gehäuse beziehungsweise eine Hülle zugleich. Einfach die Apple Watch einlegen und dann bei Bedarf weitertragen. So muss man nicht warten, bis die smarte Uhr ausreichend geladen ist, sondern kann sie unmittelbar verwenden. Hört sich sinnvoll an, sieht aber doch ziemlich gewöhnungsbedürftig aus. Dezent geht anders.

Kein Scherz, ein echtes Produkt:

Akkuhülle für die Apple Watch

Möchte man, dass Powerbank und Apple Watch wie aus einem Guss erscheinen, empfiehlt es sich, das farblich passende Armband zu wählen – Polarnacht oder Mitternacht stehen zur Auswahl. Apropos passendes Modell: Kundinnen und Kunden können zwischen einem Modell mit den Gehäusegrößen 44/45/46 Millimeter, 40/41/42 Millimeter und 49 Millimeter wählen. Sprich, alle Varianten ab der Apple Watch Series 4 sind kompatibel, auch die Apple Watch Ultra.

Ungewöhnlich, aber nützlich. (© Amazon)

Im Inneren findet sich ein Akku mit einer Kapazität von 1.200 mAh – reicht je nach Modell für eine ganze oder auch eine anderthalbfache Ladung der Apple Watch. Wichtig für die Träger: Das beachtliche Gewicht von 41 Gramm sollte beachtet werden. Zum Vergleich: Die aktuelle Apple Watch Series 10 bringt selbst 41,7 Gramm als großes Modell in Titan auf die Waage. Damit würde sich das Gewicht am Handgelenk praktisch verdoppeln.

Geladen wird der Akku übrigens nicht über das Ladekabel der Apple Watch, sondern über einen regulären USB-C-Anschluss – und das in circa einer Stunde. Ein Kabel und Netzteil liegen nicht bei, hat man aber meist ohnehin daheim.

Praxiserfahrung und Rabatt-Aktion

Hört sich für uns spannend an, doch bewährt sich die außergewöhnliche Problemlösung in der Praxis? Grundsätzlich schon, denn immerhin sammelt die Powerbank gute 4,1 von maximal 5 Sternen. Im Detail gibt es allerdings ein paar Punkte zu beachten. So sollte man darauf achten, dass nicht alle Armbänder kompatibel sind. Diese müssen zweiteilig sein, durchgehende Loop-Bänder machen beispielsweise Probleme. Auch funktioniert die EKG-Messung wohl nicht mehr bei Gebrauch – zumindest kreidet dies ein Kunde bei Amazon an.

Akku-Hülle für die Apple Watch – Polarstern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.02.2025 01:38 Uhr

Akku-Hülle für die Apple Watch – Mitternacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.02.2025 02:23 Uhr

Der Preis von knapp 30 Euro ist recht sportlich. Aktuell gibt es aber noch Rabatt. Aktiviert man bei Amazon den entsprechenden Coupon, spart man 20 Prozent beziehungsweise knapp 6 Euro – macht am Ende 24 Euro (bei Amazon ansehen). Hinzu kommen dann noch Versandkosten. Dieses sparen sich jedoch Prime-Kunden (30 Tage kostenlos testen).

Funktioniert auch mit der Apple Watch Series 10:

Apple stellt die Watch Series 10 vor

