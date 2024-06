Für 24,99 Euro bei Aldi: Alle schnappen sich diese Lampe für den Balkon

Liebling bei Aldi: Die Solar-Tischleuchte „Pico“ ist beim Discounter ein echter Kassenschlager. Wir erklären, was die Leuchte so besonders macht und für wen sich der Kauf lohnt.

Aldi verkauft Solar-Tischleuchte für 24,99 Euro

Für 24,99 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) bietet der Discounter die Solar-Tischleuchte „Pico“ an – satte 37 Prozent günstiger als sonst. Die Leuchte hat sich bereits den zweiten Platz unter den Aldi-Bestsellern gesichert, was zeigt, wie begeistert die Kunden sind.

Anzeige

Solar-Tischleuchte Für Balkon, Terrasse und Garten. Mit integriertem Solarpanel und Akku. IP44-Schutz gegen Spritzwasser, 30 cm hoch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.06.2024 16:41 Uhr

Die LED-Tischleuchte nutzt Solarenergie und einen integrierten Akku, wodurch sie vollständig kabellos betrieben werden kann. An sonnenarmen Tagen lässt sich der Akku bequem über den USB-Anschluss aufladen, um eine zuverlässige Beleuchtung zu gewährleisten.

Anzeige

Mit einer Höhe von 30 cm und einem Durchmesser von 12,5 cm fügt sich die grau-matte Leuchte dezent in verschiedene Umgebungen ein. An lauen Sommerabenden auf dem Balkon oder der Terrasse sorgt sie für stimmungsvolles Licht, das sich dank des dreistufigen Touch-Dimmers flexibel an die gewünschte Atmosphäre anpassen lässt. Die Leuchtleistung liegt bei 300 Lumen.

Dank der IP44-Schutzart ist die Solar-Tischleuchte spritzwassergeschützt und eignet sich somit für den ganzjährigen Einsatz im Außenbereich. Selbst bei leichtem Regen oder Spritzwassern kann die Pico noch verwendet werden.

Mit einem Gewicht von 662 Gramm ist die Tischleuchte trotzdem leicht genug, um sie bei Bedarf umzuplatzieren.

Anzeige

Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht eine schnelle Aufladung, falls die Solarenergie nach mehreren bewölkten Tagen einmal nicht ausreicht.

Für wen lohnt sich die Solar-Tischleuchte bei Aldi?

Die Solar-Tischleuchte lohnt sich für alle, die ihren Balkon, Garten oder Terrasse bequem und unkompliziert beleuchten wollen – ohne sich Gedanken über Steckdosen oder Verlängerungskabel zu machen. Dank der integrierten Solarpanel läuft die Lampe an sonnenreichen Tagen völlig eigenständig, während in Herbst und Winter der integrierte Akku zur Verfügung steht.

Solar-Tischleuchte Für Balkon, Terrasse und Garten. Mit integriertem Solarpanel und Akku. IP44-Schutz gegen Spritzwasser, 30 cm hoch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.06.2024 16:41 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.