E-Bike für 849 Euro: Aldi-Angebot lässt MediaMarkt alt aussehen

E-Bikes sind richtig beliebt: Sie fördern die Gesundheit, sind umweltfreundlich und sparen Geld. Wer Interesse an einem E-Bike hat, aber nicht zu tief in die Tasche greifen will, kann bei Aldi vorbeischauen. Der Discounter verkauft ein starkes Pedelec von Markenhersteller Fischer mit richtig viel Rabatt. Da kann die Konkurrenz nicht mithalten.

Für 849 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) verkauft der Discounter das Montis EM 1724.1 von Fischer.

Anzeige

Im Vergleich zur UVP sparen Käufer satte 55 Prozent und auch der Blick auf den Preisvergleich zeigt: Günstiger als bei Aldi gibt es Pedelec derzeit nirgends. Bei Lidl zahlt ihr insgesamt über 1.017 Euro. Zum Aldi-Preis kommen noch Kosten für Versand und Transport hinzu, sodass ihr unterm Strich bei 894,90 Euro landet – immer noch ein Spitzenpreis.

E-Bike von Fischer Max. Reichweite von 140 km, 422-Wh-Akku, Suntor-Federgabel, 10-Gang-Schaltung von Shimano. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.06.2024 11:32 Uhr

Mit seinem robusten Design eignet sich das E-Bike von Fischer besonders für anspruchsvolle Mountainbike-Touren. Der 250-W-Heckmotor liefert 45 Nm Drehmoment und sorgt zusammen mit dem 422-Wh-Akku für eine Reichweite von etwa 120 km, je nach Unterstützungsstufe. Die 10-Gang-Kettenschaltung von Shimano ermöglicht eine präzise Anpassung der Geschwindigkeit, während die hydraulischen Scheibenbremsen zuverlässige Kontrolle und Sicherheit bieten.

Anzeige

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 135 Kilo und einem Gewicht von circa 26 Kilo ist das E-Bike sowohl leicht als auch stabil. Der sportliche MTB-Sattel und die Suntor-Federgabel tragen zu einem hohen Komfort und einer optimalen Performance bei, selbst auf unebenem Gelände. Der Fahrradcomputer liefert alle wichtigen Informationen auf einen Blick, von der Geschwindigkeit bis zur verbleibenden Akkulaufzeit.

Zum Lieferumfang gehören neben dem Pedelec auch ein Ladegerät, ein Werkzeug-Set, zwei Pedale, ein Akku, ein Akku-Schlüssel sowie eine Bedienungs- und Montageanleitung. Das E-Bike wird zu 95 Prozent vormontiert geliefert, was eine schnelle und einfache Inbetriebnahme ermöglicht.

Für wen lohnt sich das Pedelec bei Aldi?

Mit seinen robusten Eigenschaften und der hohen Reichweite ist das Montis EM 1724.1 ein Allround-E-Bike fürs Gelände und die Straße. Zum Einsatz im Straßenverkehr fehlt aber noch die passende Beleuchtung. Angesichts des günstigen Preises ist diese kleine Zusatzinvestition aber zu verkraften.

Anzeige

E-Bike von Fischer Max. Reichweite von 140 km, 422-Wh-Akku, Suntor-Federgabel, 10-Gang-Schaltung von Shimano. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.06.2024 11:32 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.