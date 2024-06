Für 11,99 Euro: Aldi verkauft einen Notfall-Helfer für den Sommer

Picknick im Park, Schwimmen oder den sternenklaren Nachthimmel bestaunen: Für viele Menschen ist der Sommer die schönste Zeit des Jahres – wären da nicht Mücken, Wespen und andere Insekten. Die kleinen Quälgeister schikanieren uns und stechen gnadenlos zu. Für diese Momente verkauft Aldi Süd einen Helfer, der in keiner Hausapotheke fehlen sollte. Besser kann man 11,99 Euro kaum investieren.

Insektenstiche sind mehr als nur nervig. Manchmal kann sich der Stich einer Mücke oder einer Wespe auch entzünden. Wenn der Juckreiz unerträglich wird und man kratzt, gelangen häufig Bakterien von der Hand in die offene Wunde und verursachen eine Infektion.

Nicht kratzen ist für die durchlöcherten Mücken- und Wespen-Opfer aber auch keine Option. Die Lösung bietet aktuell Aldi Süd an.

Aldi Süd verkauft Stichheiler für 11,99 Euro

Ab Donnerstag (13. Juni) verkauft der Discounter einen Stichheiler für 11,99 Euro. Der verspricht schnelle Hilfe bei Insektenstichen. Die Funktionsweise ist denkbar einfach: Den kleinen Stift (Maße von 11,2 x 3 x 2,5 cm) mit der Spitze auf die Einstichstelle drücken. Durch eine leichte Hitze wird das Insektengift unschädlich gemacht. Das klappt, weil durch die Hitze die Proteine im Insektengift denaturiert werden.

Nicht umsonst hat der „Bite Gone“, so der Name des Stichheilers, auch eine Einstufung als Medizinprodukt. Zwei verschiedene Programme bietet der Bite Gone, einmal mit 3 Sekunden und einmal mit 6 Sekunden. Drei Jahre Garantie gibt es für den Stichheiler.

Vergleichbare Insektenstichheiler kosten bei Amazon oft deutlich mehr. Der Preis bei Aldi von 11,99 Euro kann sich also sehen lassen.

Etwas teurer, aber bequemer: Wer nicht in die Filiale möchte, kann den Stichheiler auch online im Aldi-Onlineshop kaufen. Dort kostet Bite Gone ebenfalls 11,99 Euro, aber es kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu. Unterm Strich zahlt ihr rund 18 Euro.

