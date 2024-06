Aldi verkauft heute einen riesigen Fernseher zum kleinen Preis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem richtig großen 4K-Fernseher seid, der euren Geldbeutel nicht komplett sprengt, dann solltet ihr am 2. Juni bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird der Hisense 70A6K zum günstigen Preis verkauft. Die konkurrierenden Händler lassen sich das aber nicht gefallen.

Aldi verkauft 70-Zoll-Fernseher für 649 Euro

Egal ob für die anstehende Fußball-EM oder einfach den Kino-Abend zuhause: Bei Aldi bekommt ihr ab dem 2. Juni 2024 im Onlineshop den Hisense 70A6K zum Preis von 649 Euro zuzüglich Versandkosten. Wie hoch diese ausfallen, wird sich erst an dem Tag zeigen. Das Angebot ist zwar bereits gelistet, ihr könnt es aber noch nicht in den Warenkorb legen. Das geht erst am Sonntag (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Im Prospekt ist das Angebot ebenfalls schon gelistet:

Ab dem 2. Juni 2024 bekommt ihr einen großen Fernseher zum kleinen Preis bei Aldi. (Bildquelle: Aldi-Prospekt)

Der Preis von Aldi ist so gut, dass andere Händler direkt mitgegangen sind. MediaMarkt und Saturn verlangen den gleichen Preis von 649 Euro. Wollt ihr nicht warten, solltet ihr bei MediaMarkt über eBay mit dem Code JUBI25 zuschlagen, dann zahlt ihr inklusive Versandkosten sogar nur 628,90 Euro (bei eBay anschauen).

Hisense 70A6K Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2024 02:38 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Hisense-TVs?

Im Grunde für alle, die einen möglichst großen, aber nicht zu teuren Fernseher haben wollen. Ihr bekommt mit dem Hisense 70A6K einen soliden 4K-Fernseher mit modernen Technologien wie HDR, Dolby Vision und DTS. Das Panel an sich arbeitet aber nur mit 60 Hz, sodass ihr bei aktuellen Konsolen nicht das volle Potenzial ausreizen könnt.

Für klassisches TVs steht einen Triple-Tuner zur Verfügung und für die beliebtesten Streaming-Dienste der Zugang zum Internet über WLAN oder LAN. Darüber läuft dann auch der Sprachassistent Alexa von Amazon. Zum Anschluss anderer Geräte stehen drei HDMI-2.0-Ports zur Verfügung und zwei USB-Anschlüsse. Insgesamt also ein attraktiver Fernseher zum guten Preis.

