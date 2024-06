Preiserhöhung bei Tesla: Beliebtes E-Auto bald deutlich teurer

Ab Juli dürfte das beliebteste Elektroauto von Tesla in Europa deutlich teurer werden. Der Grund sind drohende EU-Strafzölle auf in China produzierte Fahrzeuge, sagt der Autohersteller. Wie stark die Erhöhung ausfallen wird, hat Tesla noch nicht erklärt.

Tesla kündigt Preiserhöhung beim Model 3 an

Bereits zum 1. Juli könnte Teslas Bestseller in Europa deutlich teurer werden. Grund sind laut Tesla die ebenfalls ab Juli drohenden Strafzölle der EU auf Elektroautos aus China, die auch das aus Shanghai importierte Model 3 treffen sollen (Quelle: Handelsblatt).

Wie viel das Model 3 dann in Deutschland kosten wird, ist noch nicht bekannt. Tesla selbst hat sich noch nicht konkret dazu geäußert, wie stark der Preis steigen könnte. Für 41.000 Euro wird das Model 3 in Deutschland aber nicht mehr zu haben sein. Fest steht zudem, dass das in Deutschland produzierte Model Y, das auf einer ähnlichen Plattform basiert, von der Preiserhöhung nicht betroffen ist.

Derzeit lockt Tesla noch mit einer Umweltprämie, die den Kauf des Model Y attraktiver macht:

Die von der EU-Kommission angekündigten neuen Zölle könnten bis zu 38,1 Prozent betragen. Ob sie tatsächlich in dieser Höhe ab dem kommenden Monat eingeführt werden, ist noch unklar. Zuletzt hatte die EU signalisiert, dass es noch Spielraum für Verhandlungen mit China gebe, um eine andere Lösung zu finden. Die Zölle könnten also noch abgewendet werden.

Teure E-Autos durch Strafzölle befürchtet

Die Einführung von Strafzöllen könnte letztlich dazu führen, dass viele E-Autos auf dem europäischen Markt teurer werden – mit negativen Folgen für die Elektromobilität.

Nach Ansicht der EU sind die Strafzölle für BYD, Geely und SAIC notwendig, da diese Unternehmen von der chinesischen Regierung stark subventioniert würden, was einem fairen Wettbewerb entgegenstehe. China bestreitet das.

Kritiker in Deutschland und Europa bemängeln die Unsicherheit, die wenige Wochen vor der geplanten Einführung noch herrscht. Die Automobilindustrie muss sich derzeit auf verschiedene Szenarien vorbereiten und schnell auf Veränderungen reagieren.