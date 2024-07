Viel teurer als gedacht: So viel kostet der Samsung Galaxy Ring wirklich

Mit dem Galaxy Ring betritt Samsung Neuland. Das gilt auch für Kunden, die noch keinen smarten Ring besitzen – und sich fragen, was so ein Ring wohl kostet. Darauf gibt es jetzt eine erste Antwort. Samsung will den Galaxy Ring anscheiend nicht nur ziemlich teuer machen, sondern auch ein Abo-Modell anhängen.

Samsung Galaxy Ring für 449 Euro?

Samsung wagt sich in eine ganz neue Gerätekategorie vor. Nachdem die Kundschaft mit Smartphones und Smartwatches bereits bestens versorgt ist, geht es nun an den Ringfinger. Dort soll der Galaxy Ring seinen Platz finden. Vorgestellt wird er voraussichtlich am 10. Juli.

Schon vorher soll der Preis für den europäischen Markt feststehen. Laut einer französischen Quelle wird der Ring ganze 449 Euro kosten. Sollte sich dieser Preis bewahrheiten, dann wäre der Galaxy Ring im obersten Preissegment angekommen. Zum Vergleich: Der Oura Heritage mit diversen smarten Funktionen ist ab 329 Euro zu haben.

Gerüchten zufolge wird Samsung seinen ersten Ring nicht nur als Produkt, sondern auch mit einem Zusatz-Abo anbieten. Nur wer das Abo abschließt, so heißt es, kann wirklich alle Funktionen des smarten Rings nutzen. Welche Premium-Features sich hinter dem Bezahlmodell verbergen, ist noch nicht bekannt. Angeblich soll Samsung für das Abo rund 10 Euro pro Monat verlangen.

Kunden werden wohl zwischen neun Größen und den Farben Schwarz, Gold und Silber wählen können. Das Gewicht des Galaxy Ring soll je nach Größe zwischen 2,3 und 2,9 Gramm liegen.

Samsung Galaxy Ring ab 19. Juli?

Der Quelle zufolge könnte der smarte Ring von Samsung ab dem 19. Juli in Frankreich erhältlich sein (Quelle: Dealabs). Auch in Deutschland dürfte er an diesem Tag auf den Markt kommen.

Was der Ring genau kann, werden wir dann am 10. Juli erfahren. Samsung hat zu einem Unpacked-Event eingeladen. Neben dem Ring sind neue Falt-Handys, die nächste Smartwatch-Generation und neue Galaxy Buds zu erwarten.