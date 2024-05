Android 15 für Samsung-Handys: Es gibt gute Nachrichten

Google hat bereits erste Testversionen von Android 15 für verschiedene Pixel-Handys veröffentlicht. Auch andere Hersteller machen beim Beta-Test mit. Samsung beteiligt sich daran meist nicht, sondern veranstaltet etwas später eigene Tests, die auch die One-UI-Oberfläche mit einbeziehen. Genau da könnte es bald losgehen.

Samsung arbeitet an Android 15 für Galaxy S24

Bereits vor einiger Zeit haben wird darüber berichtet, dass sehr viele Samsung-Smartphones und -Tablets das Update auf Android 15 und One UI 7 erhalten werden. Samsung beteiligt sich aber nicht bei Google und stellt die Testversionen nicht einfach so zur Verfügung, wie es OnePlus, Xiaomi und andere Hersteller machen. Stattdessen wartet Samsung sehr lange, bis eine möglichst stabile Version zur Verfügung steht und startet dann erst den eigenen Beta-Test. Laut SamMobile ist jetzt auch bereits etwas im Köcher. Für das Galaxy S24 arbeitet das Unternehmen nämlich schon an Android 15 und One UI 7.

Intern läuft der Test von Android 15 nämlich bereits für das Galaxy S24. Damit dürfte auch feststehen, dass die Galaxy-S24-Modelle das Update zuerst erhalten werden. Samsung wird laut aktuellen Informationen wie üblich die Neuerungen von Google aber auch einige neue Funktionen für One UI 7 einführen. Vermutlich dürfte es da in Richtung KI wieder einiges geben. Genaue Details sind aber noch nicht bekannt, weil alles hinter verschlossenen Türen läuft.

Finale Version von Android 15 dauert noch

Google wird die finale Version von Android 15 in den kommenden Monaten fertigstellen. Erst dann wird Samsung einen Beta-Test für ausgewählte Smartphones starten. Das Galaxy S24 wird da mit Sicherheit dabei sein. Vermutlich gegen Ende des Jahres im November oder Dezember 2024 wird Samsung dann die finalen Updates auf Android 15 und One UI 7 veröffentlichen. Vorher werden aber sich noch viele Details dazu auftauchen. Dann erfahrt ihr auch, was sich mit Android 15 auf euren Samsung-Geräten ändert.

