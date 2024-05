Google macht Chrome unter Android mit neuer Funktion viel besser

Viele App-Anbieter nerven die Nutzerinnen und Nutzer damit, dass sich Links im In-App-Browser öffnen. Selbst wenn ihr das manuell umstellt und euren externen Browser ändert, wird die Einstellung spätestens bei dem nächsten Update der App wieder überschrieben. Google lindert den Umstand etwas mit einer neuen Funktion.

Google Facts

Google integriert Multitasking-Funktion bei Chrome

In-App-Browser sind Fluch und Segen zugleich. Externe Inhalte lassen sich damit meist schneller öffnen und ihr kommt zügiger wieder in die App zurück. Andererseits hängt ihr in der App fest und müsstet über Umwege den Browser öffnen, wenn ihr dort weitersurfen wollt. Zumindest die Nutzung in der App wird von Google etwas erleichtert. Ihr könnt zukünftig einen geöffneten Link im In-App-Browser minimieren und so wieder auf die eigentliche App zugreifen.

Öffnet ihr einen Link im In-App-Browser, könnt ihr ab Version 124 von Chrome mit einem Pfeil nach unten das Browserfenster verkleinern:

Chrome kann jetzt in einer App verkleinert werden. (Bildquelle: Chrome)

Das Browserfenster verkleinert sich in die rechte untere Ecke und ihr könnt die eigentliche App ganz normal weiterverwenden.

Ist das Browserfenster verkleinert, könnt ihr in der eigentlichen App weiterarbeiten. (Bildquelle: Chrome)

Wollt ihr das Browserfenster wieder zurückholen, müsst ihr nur auf das kleine Fenster gehen und es öffnet sich wieder. Das empfinde ich persönlich als sehr praktisch, besonders wenn ihr aus der eigentlichen App noch einmal Informationen braucht. Das ist bei mir oft bei einer Bestätigung der Zwei-Faktor-Authentifizierung per Mail nötig. Ich werde das Feature in jedem Fall nutzen, wenn es ausgerollt wird.

Neue Funktion wird mit der Zeit ausgerollt

Die neue Multitasking-Funktion für Chrome wird laut Google mit der Zeit automatisch für Android-Nutzer ausgerollt. Ihr werdet also irgendwann im In-App-Browser den Pfeil nach unten sehen und das Feature direkt nutzen können. Google hofft, dass andere Browser die Funktion zukünftig auch anbieten, um die Benutzererfahrung in Apps zu verbessern und Multitasking zu ermöglichen.