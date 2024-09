Frostpunk 2: Arbeitskräfte beschaffen und steigern

Im Aufbaustrategiespiel Frostpunk 2 sind produktive Arbeitskräfte von fundamentalem Nutzen, da sie für die Herstellung sämtlicher Ressourcen verantwortlich sind. Wie ihr die Anzahl eurer Arbeitskräfte effizient steigern könnt, erfahrt ihr hier.

Ein variabler Prozentsatz eurer Bevölkerung gehört in Frostpunk 2 stets den Arbeitskräften an. Wie hoch deren Anteil ist, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. So sind sowohl alte, als auch sehr junge Menschen von der Arbeitspflicht standardmäßig ausgeschlossen.

Außerdem wird die Anzahl eurer Arbeitskräfte durch Krankenstände beeinflusst, die beispielsweise ansteigen, wenn ihr den Wärmebedarf nicht decken könnt. Wie hoch eure Gesamtbevölkerung ist, findet ihr am oberen Bildschirmrand. Die Zahl daneben beschreibt eure untätigen Arbeitskräfte, gefolgt von der durch Krankheit arbeitsunfähigen Bevölkerung.

Bevölkerungswachstum erhöhen

Ist eure Bevölkerung zufrieden, wird sie mit der Zeit ganz von alleine wachsen, womit euch auch mehr Arbeiter zur Verfügung stehen. Allerdings sorgt das oftmals für mehr Probleme als Lösungen, da ihr neuen Wohnraum schaffen müsst und mehr hungrige Mäuler zu stopfen habt.

Wann genau ihr mit neuen Einwanderern und Nachwuchs rechnen könnt, seht ihr übrigens ebenfalls im Bevölkerungs-Tab anhand der Vorbereitung des nächsten Zensus.

Bezirksbeschäftigung regulieren

Wollt ihr den Bedarf an Wärme, Nahrung, Materialien, Fertigbauteilen und Waren decken, können euch schonmal schnell die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte ausgehen.

Reduziert die Bezirksbeschäftigung, um Arbeitskräfte einzusparen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die schnellste Lösung ist es dann die Bezirksbeschäftigung dort zu regulieren, wo Ressourcenüberschuss vorhanden ist. Wählt hierfür einen Bezirk aus und verschiebt den Regler nach links. Damit zieht ihr Arbeitskräfte ab und könnt sie einstweilen anderswo einsetzen.

Tipp: Steigert ihr durch Gesetze, Ideen oder Gebäude die Produktionseffizienz, erwirtschaftet ihr mehr Ressourcen in kürzerer Zeit und könnt die Bezirksbeschäftigung so noch weiter minimieren.

Fraktionsunterstützung sichern

Effektiv für die Arbeitskräftebeschaffung ist die Unterstützung einer eurer Fraktionen. Unterstützung erhaltet ihr, wenn ihr Ideen erforscht und Gesetze beschließt, welche eine Fraktion befürwortet.

Unterstützt euch eine Fraktion, könnt ihr aus unterschiedlichen Vorteilen wählen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Reicht das nicht aus, könnt ihr die Fraktion, deren Unterstützung ihr euch sichern wollt, am unteren Bildschirmrand anklicken. Löst hier Versprechen ein, finanziert mithilfe von Wärmemarken Projekte oder versichert ihnen eure Unterstützung, um die Beziehungen zu verbessern.

Im Zuge dessen bietet euch die jeweilige Fraktion hin und wieder Hilfe an. Darunter fällt auch die Rekrutierung Freiwilliger, was die Prozentzahl aktiver Arbeitskräfte bei gleichbleibender Bevölkerung steigert.

Ideen erforschen und Gesetze beschließen

Des Weiteren könnt ihr Gesetze im Ratssaal verabschieden, die die Zahl eurer Arbeitskräfte auf Zeit oder sogar sofort ein wenig ansteigen lassen. Allerdings müsst ihr diese erst im Ideenbaum erforschen. Im Folgenden listen wir euch einige Ideen und Gesetze auf, die euch Arbeitskräfte sichern:

Idee oder Gesetz Fundort Effekt Maschinenzentrische Schichten Ideenbaum - Ressourcen - Arbeitsschichten + Arbeitskräftebedarf sinkt. - Elend steigt geringfügig. Maschinenpflege Ideenbaum - Ressourcen - Arbeitsschichten - Abwärme-Umwandlung - Neues Arbeitsmodell + Arbeitskräftebedarf sinkt deutlich. Pflichtbewusste Jugend Ideenbaum - Gesellschaft - Jugend + Prozentzahl aktiver Arbeitskräfte steigt. + Kriminalität sinkt deutlich. Kommunale Elternschaft Ideenbaum - Gesellschaft - Jugend - Elternschaft + Prozentzahl aktiver Arbeitskräfte steigt deutlich. - Bevölkerungswachstum sinkt geringfügig. Familienlehre Rat - Gesellschaft - Familie - Kindheit + Prozentzahl aktiver Arbeitskräfte steigt leicht. Produktive Fremde erlauben Rat - Stadt - Fremde + Der Prozentsatz aktiver Arbeitskräfte wird ansteigen. + Bevölkerungswachstum steigt geringfügig. + Wärmemarken-Einkommen steigt geringfügig.

Expeditionen starten

Auch außerhalb eurer Stadt könnt ihr auf zusätzliche Arbeitskräfte stoßen. Errichtet einen Logistikbezirk und startet mit den euch zur Verfügung stehenden Frostland-Teams eine Expedition ins angrenzende Umland.

Sobald die Expedition abgeschlossen ist, erscheinen Symbole in dem erforschten Gebiet, die euch völlig unterschiedliche Gelegenheiten gewähren. Ist das Arbeitskräfte-Symbol eines davon, habt ihr hier die Möglichkeit Menschen in eure Stadt aufzunehmen und damit auch Arbeitskräfte aufzustocken.

