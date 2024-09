Wenn ihr es richtig anstellt, können die Atlanter von Age of Mythology: Retold unglaublich schnell ins klassische Zeitalter voranschreiten. In diesem Guide stellen wir euch den Build Order von Kronos, Uranos und Gaia vor.

Die Bürger der Atlanter haben einer unglaublich nützlichen Vorteil im Vergleich zu den Dorfbewohnern aller anderen Pantheons: Sie tragen das Lager in Form eines Esels stets bei sich. Damit ersparen sie sich sämtliche Laufwege bei der Arbeit. Beachtet allerdings, dass Bürger der Atlanter neben 85 Nahrung auch 15 Holz kosten.

Des Weiteren kommen neben zwei Bürgern drei Orakel aus dem Dorfzentrum gelaufen. Jedes Orakel erzeugt bei Stillstand Gefallen und ein großes Sichtfeld, das euch frühzeitig vor einem feindlichen Angriff warnen kann.

Build Order für Kronos, Uranos und Gaia

Aktiviert zum Start die automatische Warteschlange der Bürger. Lasst danach einen Bürger ein Haus bauen und anschließend Gold schürfen. Den anderen Arbeiter könnt ihr Holz hacken lassen.

Platziert die Orakel gut verteilt außerhalb eurer Sichtweite im Nebel des Krieges, um mehr Sicht zu gewinnen und Gefallen zu generieren. Alle weiteren Bürger, die das Dorfzentrum verlassen, sollen Wild jagen.

Wie ihr in 3 Minuten und 28 Sekunden ins klassische Zeitalter mit den Atlantern aufsteigen könnt, seht ihr im Video:

Age of Mythology Retold: Build Order der Atlanter

auf YouTube

Wenn ihr einen Überschuss an Holz habt (mindestens 165 Holz), könnt ihr mit dem Holzfäller dem Goldschürfer unter die Arme greifen. Sobald ihr 150 Gold und Holz zusammenhabt, könnt ihr den Goldschürfer von seiner Arbeit abziehen und in direkter Nähe den Tempel errichten lassen. Der Holzfäller kann ebenfalls von seiner Arbeit ablassen und stattdessen Nahrung sammeln.

Sobald ihr 400 Nahrung erreicht, geht es auch schon auf ins klassische Zeitalter. Zieht zwei Bürger von der Jägertätigkeit ab und lasst sie Gold schürfen. Drei bis vier weitere können Holz hacken. Belasst lediglich zwei Bürger bei der Nahrungsquelle.

So könnt ihr in der Zwischenzeit noch ein Haus errichten und wahlweise auch den Tempel "in der Zeit verschieben", um ihn an eine nützlichere Position zu befördern. Im Folgenden fassen wir den Build Order noch einmal für euch zusammen:

Der erste Bürger errichtet ein Haus und schürft danach Gold. Der zweite Bürger hackt Holz. Platziert die Orakel außerhalb eurer Sichtweite, um einen besseren Überblick zu erhalten. Alle weiteren Bürger, die das Dorfzentrum verlassen, sollen Wild jagen. Baut mit dem Goldschürfer den Tempel. Bringt den Holzfäller zu den Jägern. Bringt den Erbauer des Tempels zu den Jägern. Steigt ins klassische Zeitalter auf. Zwei Nahrungssammler sollen Gold schürfen. Drei bis vier weitere sollen Holz hacken. Errichtet bis zum Aufstieg ins nächste Zeitalter noch ein Haus.

