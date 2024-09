Age of Mythology Retold: Build Order der Griechen

In Age of Mythology: Retold ist Schnelligkeit zwar nicht alles, aber ihr könnt euch möglicherweise einen Vorsprung gegenüber euren Kontrahenten sichern. Wir stellen euch in diesem Guide zwei Möglichkeiten vor, mit denen ihr in Windeseile ins klassische Zeitalter gelangt.

Bei dem Strategiespiel gibt es nicht den einen, richtigen Weg, der euch mit Sicherheit den Sieg beschert. Im Grunde hängt die Bauplanung im ersten (archaischen) Zeitalter ganz davon ab, was ihr im zweiten (klassischen) Zeitalter vorhabt und welche Prioritäten ihr dann setzen wollt.

Weil sich die Griechen prima für Anfänger eignen, stellen wir euch im Folgenden gleich zwei Wege vor, die euch geschwind ins klassische Zeitalter befördern.

Build Order für Neulinge

Wollt ihr unkompliziert und trotzdem schnell ins klassische Zeitalter voranschreiten, ist dieser Build Order vielleicht genau der Richtige für euch. In einem Standardspiel startet ihr mit...

... vier Dorfbewohnern.

... einem Späher.

... 200 Nahrung.

... 250 Holz.

... 50 Gold.

... 10 Gefallen.

Ihr benötigt einen Tempel (150 Gold und Holz) und 400 Nahrung, um ins klassische Zeitalter gelangen zu können. Sobald ihr ins Spiel startet, macht umgehend einen Rechtsklick auf die Dorfbewohner im Dorfzentrum, damit diese automatisch ausgebildet werden und setzt einen Sammelpunkt auf das nächstgelegene Wild.

Führt die vier Start-Dorfbewohner ebenfalls zur Nahrungsquelle. Lasst die Kühe, die ihr zum Start erhaltet, außer Acht. Diese benötigen zu viel Zeit, bis sie gemästet sind.

Den Späher könnt ihr die Umgebung erkunden lassen. Setzt ihr einen Sammelpunkt auf lebendige Tiere, wird euer Dorfzentrum diese unter Beschuss nehmen. Dadurch spart ihr Zeit, weil eure Dorfbewohner die Tiere nicht mehr selbst jagen müssen.

Lasst sieben Dorfbewohner Nahrung sammeln. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sobald der siebte Dorfbewohner Nahrung sammelt, errichtet mit dem achten ein Lagerhaus an einer Goldmine und lasst ihn dort arbeiten. Sofern sich ein Wald in unmittelbarer Nähe einer Goldmine befindet, positioniert das Lagerhaus dazwischen.

Sobald ihr drei Goldschürfer habt, könnt ihr ein Haus bauen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Setzt den Sammelpunkt jetzt auf die Goldmine, bis ihr drei Goldschürfer zusammen habt. Danach könnt ihr den nächsten arbeitslosen Bürger mit dem Bau eines Hauses beschäftigen. Setzt den Sammelpunkt danach wieder auf die Nahrungsquelle. Sobald das Haus fertig ist, solltet ihr im Besitz von 150 Gold sein.

Lasst die Goldschürfer ihre Arbeit unterbrechen, um am Tempelbau zu helfen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sowie der Tempel errichtet werden kann, brecht die Dorfbewohner-Ausbildung am Dorfzentrum ab und lasst die Goldschürfer am Tempelbau helfen. Bildet jetzt nur noch Dorfbewohner aus, wenn eine Reserve von 400 Nahrung gewährleitet werden kann (also beispielsweise bei 450 Nahrung) und setzt den Sammelpunkt auf ein Waldstück.

Ist der Tempel fertig, geht es auch schon auf ins klassische Zeitalter. In der Zwischenzeit könnt ihr die meisten Dorfbewohner von der Nahrungsquelle abziehen und stattdessen vorrangig Holz und ein wenig Gold abbauen lassen. Drei bis vier Nahrungssammler sollten reichen.

Ihr solltet jetzt die Ausbildung eines Helden in Erwägung ziehen, um euch die Reliquien zu schnappen und genügend Holz sammeln, um Felder anbauen zu können. Im Folgenden listen wir euch die wichtigsten Punkte noch einmal auf:

Lasst sieben Dorfbewohner Nahrung sammeln. Errichtet ein Lagerhaus an einer Goldmine. Baut mit drei Dorfbewohnern Gold ab. Baut mit einem Dorfbewohner ein Haus. Errichtet mit demselben Dorfbewohner und den drei Goldschürfern den Tempel. Schreitet ins klassische Zeitalter voran.

Build Order für Fortgeschrittene

Aktiviert die automatische Warteschlange für Dorfbewohner und baut im ersten Schritt einen Kornspeicher inmitten des Wildbestands. Beauftragt vier Dorfbewohner damit die Tiere zu jagen.

Lasst euren Späher die Umgebung erkunden und baut im nächsten Schritt ein Lager an einer Goldmine. Befindet sich ein Waldstück in der Nähe, könnt ihr das Lager zwischen der Goldmine und den Bäumen platzieren, anderenfalls müsst ihr ein weiteres Lager bei einem Wald errichten.

Vier Dorfbewohner sammeln Nahrung, jeweils zwei Holz und Gold. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sobald zwei Dorfbewohner Gold schürfen, setzt den Sammelpunkt zum Waldstück, bis zwei Dorfbewohner Holz fällen. Die nächsten fünf Dorfbewohner sollen wieder Nahrung sammeln, sodass insgesamt neun Bürger damit beschäftigt sind.

Nutzt in der Zwischenzeit einen Goldschürfer, um ein Haus zu bauen und baut gleich danach mit demselben Dorfbewohner einen Tempel (150 Holz und Gold). Sind neun Dorfbewohner mit der Nahrung beschäftigt, setzt den Sammelpunkt wieder auf das Waldstück.

Mit dem Bauabschluss des Tempels solltet ihr über genügend Nahrung verfügen, um ins klassische Zeitalter voranzuschreiten. Beendet anderenfalls die Ausbildung des nächsten Dorfbewohners, um 50 Nahrung zurückzuerhalten.

Lasst den Erbauer des Tempels Gefallen erwirtschaften und schickt drei Jäger zur Goldmine und zwei weitere zum Waldstück. Bildet zum Abschluss einen Helden aus, um nach Reliquien zu suchen. Hier eine kurze Übersicht:

Platziert einen Kornspeicher inmitten des Wildbestands. Jagd mit vier Dorfbewohnern Wild. Baut ein Lagerhaus an einer Goldmine. Lasst zwei Dorfbewohner Gold abbauen. Baut notfalls ein zweites Lagerhaus bei einem Waldstück. Lasst zwei Dorfbewohner Holz hacken. Setzt den Sammelpunkt auf die Nahrung, bis ihr neun Jäger habt. Baut in der Zwischenzeit ein Haus (ein Arbeiter). Baut sofort danach einen Tempel (ein Arbeiter). Setzt den Sammelpunkt auf Holz, sobald ihr neun Jäger habt. Schreitet ins klassische Zeitalter voran. Setzt den Sammelpunkt zum Waldstück.

