Age of Mythology Retold: Gefallen und Gunst erzeugen

In Age of Mythology: Retold müsst ihr euch neben der Beschaffung von Nahrung, Holz und Gold auch noch um die Erzeugung von Gefallen kümmern. Allerdings erzeugt jedes Pantheon Gefallen auf unterschiedliche Weise. Welche Vor- und Nachteile die Völker dabei mit sich bringen, erfahrt ihr hier.

Was ist Gefallen oder Gunst?

Während in Age of Mythology (2002) die Ressource noch "Gunst" genannt wurde, wurde ihre Bezeichnung in Age of Mythology: Retold zumindest teilweise auf "Gefallen" geändert. So ist im spielinternen Kompendium zwar von "Gefallen" die Rede, in den Infokästen mancher Einheiten oder Gebäude taucht aber immer noch der Begriff "Gunst" auf.

Bei Gefallen handelt es sich um eine Ressource, die anders als Nahrung, Holz und Gold nicht abgebaut werden kann, sondern vielmehr durch die Preisung der Götter erzeugt wird. Gefallen ist unerlässlich, wenn ihr mythische Einheiten rekrutieren oder verbessern wollt. Dabei gewinnt jedes Pantheon die Ressource auf ihre eigene Weise.

Gefallen erzeugen mit Griechen

Um mit den Griechen Gunst zu gewinnen, benötigt ihr im Grunde lediglich einen Tempel und einen Dorfbewohner. Gut, dass ihr den Tempel ohnehin bauen müsst, um ins klassische Zeitalter voranzuschreiten.

Schickt danach einfach einen Dorfbewohner zu einem Tempel und schon startet dieser das Gefallen-erzeugende Gebet. Umso mehr Dorfbewohner ihr bei einem Tempel die Götter anrufen lasst, desto mehr Gefallen erzeugt ihr auch.

Lasst die Dorfbewohner die Götter an einem Tempel preisen, um Gefallen zu erzeugen. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Vorteile: Gefallen wird auf einfache und (je nach Ort der Tempelplatzierung) sichere Weise gewonnen. Durch das Abziehen oder Hinzuziehen von Dorfbewohnern könnt ihr die Produktionsrate nach Belieben anpassen. Durch den Einsatz vieler Dorfbewohner könnt ihr sehr viel Gefallen in kurzer Zeit sammeln.

Nachteile: Da Gefallen mit Dorfbewohnern erzeugt wird, müsst ihr mehr Dorfbewohner als andere Völker ausbilden. Eine hohe Anzahl an Dorfbewohnern wirkt sich durch die bestehende Bevölkerungskapazität negativ auf die verfügbare Anzahl an Militäreinheiten aus.

Gefallen produzieren mit Ägyptern

Die Ägypter erzeugen Gefallen mit Monumenten, die allesamt bereits im archaischen Zeitalter zur Verfügung stehen. Allerdings könnt ihr nicht beliebig viele Monumente bauen, sondern seid auf fünf dieser Denkmale begrenzt. Im Gegenzug wird Gunst völlig passiv erzeugt.

Die Monumente für Dorfbewohner, Soldaten, Priester und Pharaonen erzeugen jeweils 0,1 Gefallen pro Sekunde, während das letzte und größte Monument für Götter 0,2 Gefallen pro Sekunde erwirtschaftet.

Baut alle fünf Monumente, um möglichst viel Gefallen zu produzieren. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Vorteile: Grundsätzlich können alle Monumente bereits im ersten Zeitalter gebaut werden. Gefallen wird automatisch erzeugt und es müssen keine Dorfbewohner dafür aufgewendet werden. Die Positionierung der Monumente ist für die Gunsterzeugung unwesentlich.

Nachteile: Die Herstellung vom Monument für Götter ist kostspielig (700 Holz und Gold). Die Erzeugungsrate von Gunst ist durch die Monumente limitiert, was sich negativ auf die gewünschte Produktionsrate von mythischen Einheiten auswirken kann.

Gefallen gewinnen mit Nordmännern

Die Nordmänner haben es wahrlich nicht einfach. Immerhin können sie weder durch Dorfbewohner, noch durch Gebäude Gefallen generieren. Stattdessen müssen sie in den Kampf ziehen, feindliche Einheiten töten und Gebäude zerstören, um die Ressource zu erhalten.

Mit ein paar Tricks gelingt die Gunstgewinnung aber immerhin ein wenig leichter. So generieren die Herse-Helden der Nordmänner bereits durch ihre bloße Anwesenheit etwas Gunst. Mit Forschungen, wie "Hammer des Donners" (Thor) wird die Generierungsrate leicht angehoben. Der Clou: Anders als alle anderen Pantheons könnt ihr Helden unbegrenzt oft rekrutieren.

Bestreitet Gefechte und zerstört Gebäude, um Gefallen zu erzeugen. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Vorteile: Helden erzeugen Gefallen und es gibt keine Helden-Begrenzung. Durch diverse Forschungen kann der Gunstgewinn optimiert werden. Passive Gunsterzeugung findet durch kampferprobte Militäreinheiten statt, nicht durch Dorfbewohner.

Nachteile: Ohne Kampf wird Gefallen nur sehr langsam generiert und die Produktion mythischer Einheiten droht schleppend voranzugehen, womit Rush-Strategien provoziert werden.

Gefallen generieren mit Atlantern

Atlanter gewinnen Gunst mithilfe von Orakeln, die im Tempel ausgebildet werden können. Dazu brauchen sie allerdings reichlich Platz. Orakel (die übrigens auch als Späher fungieren) verfügen über einen Radius, der sich ausweitet, wenn sie stillstehen und zusammenzieht, wenn sie sich bewegen.

Umso größer der Radius, desto mehr Gunst beziehen sie auch aus ihrer Umgebung. Dabei müsst ihr aber einen weiteren Punkt beachten: Befindet sich der Radius innerhalb von Radien anderer Orakel, sinkt die Produktionsrate drastisch.

So gewinnt ein Orakel mit freiem Radius bis zu 0,06 Gunst pro Sekunde, während ein vollständig belegter Umkreis für eine eingedämmte Gewinnung von nur 0,001 Gefallen pro Sekunde sorgt. Die Anzahl auszubildender Orakel ist auf zehn begrenzt. Durch die Beförderung zu Helden kann die Produktionsrate um etwa 33% gesteigert werden.

Orakel produzieren Gefallen, wenn sie genügend Freiraum haben. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Vorteile: Orakel verfügen im Stillstand über eine große Sichtweite und erzeugen dabei Gunst. In vollständiger Anzahl, perfekt positioniert und zu Helden befördert generieren sie relativ schnell Gefallen.

Nachteile: Die Radien der Orakel sind relativ groß, womit sie jede Menge Platz benötigen. Dadurch sind sie feindlichen Angriffen oft schutzlos ausgeliefert. Die maximale Erzeugung von Gefallen ist durch das Maximum von zehn Orakeln begrenzt.

