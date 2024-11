Assassin’s Creed Odyssey DLC: „Das Schicksal von Atlantis“ starten & Artefakte finden

Habt ihr euch schonmal gefragt, wie es in Atlantis oder der Unterwelt aussieht? In dem DLC „Das Schicksal von Atlantis“ zu Assassin’s Creed Odyssey werden euch genau diese Fragen beantwortet. Wir zeigen euch, wie ihr den DLC startet und was ihr zum Start wissen müsst.

Vorbereitung für Atlantis: DLC kaufen & starten

Das Schicksal von Atlantis teilt sich in drei Episoden auf:

Die Elysischen Gefilde (Episode 1)

Die Hadesqualen (Episode 2)

Das Urteil von Atlantis (Episode 3)

Ihr könnt die Episoden entweder einzeln kaufen oder sie alle gemeinsam über den Season Pass freischalten. In jeder Episode bereist ihr eines der mystischen göttlichen Gebiete und müsst dort mit Alexios oder Kassandra für Recht und Ordnung sorgen. Die Spielzeit des DLCs beträgt rund 30–40 Stunden, je nachdem, wie gründlich ihr seid.

Nur wenn ihr alle Artefakte gefunden habt, öffnen sich die Tore nach Atlantis. (© Screenshot spieletipps)

Damit ihr mit dem DLC überhaupt beginnen könnt, müsst ihr zuvor einige Bedingungen erfüllen:

Mindestens Level 28 erreicht haben

Die Quest „Ein Familienerbe“ abgeschlossen haben

Die Quest „Zwischen zwei Welten“ abgeschlossen haben

Die Quests „Die vergessenen Geschichten“ und „Die Erbin der Erinnerungen“ abgeschlossen haben

Um die Tore nach Atlantis öffnen zu können, müsst ihr nämlich zuerst die vier dazugehörigen Artefakte finden. Ihr müsst also die Rätsel der Sphinx lösen und die Bossgegner Medusa, Zyklop und Minotaurus besiegen. Dies erledigt ihr allerdings alles im Laufe einer dazugehörigen Quest.

Solltet ihr die Voraussetzungen nicht erfüllen können oder wollt direkt ins Abenteuer starten, wird euch ein Charakter zur Verfügung gestellt. Dieser befindet sich auf Stufe 52 und wird mit passenden Fähigkeiten, Waffen und Rüstungsteilen ausgestattet.



Der Fortschritt, den ihr mit dem vorgefertigten Charakter macht, wird nicht ins Hauptspiel übertragen und auch die Trophäen und Erfolge werden deaktiviert.

Fundorte aller Artefakte, um Atlantis zu öffnen

Um Zutritt nach Atlantis zu bekommen, müsst ihr vier Artefakte finden. Diese werden jedoch von mythischen Kreaturen äußerst gut behütet. Bevor es also zu den Göttern geht, müsst ihr euch der Sphinx, dem Minotauren, Medusa und einem Zyklopen stellen.



Alle Artefakte sind mit einer eigenen Quest verbunden, die ihr unabhängig vom DLC erledigen könnt. Es ist also möglich, die Artefakte zu finden und die jeweilige Quest zu lösen, ohne im Besitz von „Das Schicksal von Atlantis“ zu sein. Im Folgenden findet ihr die Quests inklusive empfohlenem Level und Lösung:

Alle Episoden und Schauplätze in der Erweiterung

Diesen wundervollen Ausblick bekommt ihr durch das Erklimmen von Persephones Götterstatue. (© Screenshot spieletipps)

Erste Episode: Die Elysischen Gefilde

Sobald sich die Tore von Atlantis geöffnet haben, werdet ihr der Isu Aletheia begegnen. Diese beauftragt euch mit einer großen Aufgabe und wirft euch direkt ins Geschehen. Im Elysium werdet ihr auf Persephone treffen, die Herrscherin des zauberhaften Gartens. Hier werdet ihr schnell merken, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Es obliegt euch, ob ihr Persephone unterstützt oder sie vom Thron stürzt.

Zweite Episode: Die Hadesqualen

Willkommen in der Hölle! So oder so ähnlich dürfte es den Ort ziemlich gut beschreiben. Ihr befindet euch in dieser Episode in der Unterwelt, in welcher Hades als Herrscher regiert. Hier trefft ihr auch auf den ein oder anderen Bekannten und kommt in die Bredouille. Denn wer in der Unterwelt umherwandert, hat Schulden, die er begleichen muss – genauso wie der Spieler selbst. Eure Aufgabe ist es nun, vier Wächter zu finden, welche die Tore der Unterwelt bewachen.

Dritte Episode: Das Urteil von Atlantis

Habt ihr die ersten beiden Episoden gut überstanden, reist ihr endlich in das lang ersehnte Atlantis. Hier begrüßt euch Poseidon, welcher die Stadt Atlantis regiert und euch offenbart, dass Menschen und Isu hier gemeinsam leben und voneinander lernen. Hier werdet ihr nun offiziell zum Dikastes, also eine Art Richter, ernannt und waltet über das Schicksal von Atlantis. Ob das gut oder schlecht ist, offenbart sich durch eure Entscheidungen.

Falls ihr einen Blick auf die Landschaften und deren Herrscher werfen wollt, haben wir hier für euch den Trailer zum „Das Schicksal von Atlantis“-DLC:

Assassin's Creed - Odyssey: Das Schicksal von Atlantis

Neue Fähigkeiten

Mit den Episoden werden auch neue Fähigkeiten freigeschaltet. Diese bekommen allerdings keinen neuen Platz, sondern sind Verbesserungen der bereits bestehenden Fähigkeitsbäume. Ihr könnt bestimmte Fähigkeiten auf Stufe 4 leveln – dies ist aber kein Muss und kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden.