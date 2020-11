In Eoforwic, heutzutage besser bekannt als York, gehört einer der Ratsmitglieder in Wahrheit zum Orden der Ältesten. Unter Verdacht stehen Faravid, Audun, Ricsige und Hjör. Wir verraten euch, bei welchem Charakter es sich um Die Kammer handelt.

Am Ende der Questreihe Verschluss der Kammer in Eoforwic (York) steht euch eine Entscheidung bevor. Ihr wisst, dass der Orden der Ältesten die Besucher des Julfests mit vergiftetem Wein umbringen will. Das verantwortliche Ordensmitglied ist unter dem Pseudoynm Die Kammer bekannt.

Ihr wisst außerdem, dass Die Kammer ein Mitglied im Rat Eoforwics ist, die Liste der Verdächtigen ist also nur vier Personen lang. Allerdings kommt damit auch Eivors guter Freund Hjör infrage, der Partner von Ljufvina. Die anderen potentiellen Ordensmitglieder sind Audun, Faravid und Ricsige.

Bilderstrecke starten (29 Bilder) Assassin's Creed Valhalla: Alle Waffen, Schilde und Bögen - Fundorte, Bilder und Werte

Die wahre Identät der Kammer: Ist Hjör ein Verräter?

Um die Identität der Kammer zu entlarven, müsst ihr auf dem Julfest mit allen vier Verdächtigen sprechen. Ihr Reaktionen auf den Wein ist der entscheidende Hinweis. Zwar geht keiner der vier direkt auf Eivors Angebot an, den Wein zu probieren, allerdings ist eine der Ausflüchte besonders verdächtig: Audun weigert sich den Wein zu probieren, da dieser nur für Bewohner Eoforwics sei (zu denen er selbst gehört).

Diese Konsequenzen hat eure Entscheidung

Egal ob ihr korrekterweise Audun beschuldigt oder eine falsche Vermutung aussprecht, die Konsequenzen sind immer gleich. Sobald Eivor einen Verdacht geäußert hat, beginnt eine Zwischensequenz, in der Audun seine wahre Identität als Die Kammer preisgibt.

Im anschließenden Handgemenge ist es eure Aufgabe, Audun umzubringen. Dazu könnt ihr alle umstehenden Wachen ignorieren und direkt auf Audun zustürmen. Solltet ihr ungesehen bleiben, könnt ihr auch auf das Seil direkt über Audun klettern und von dort ein Attentat ausführen.

Die Assassin's-Creed-Reihe umfasst mittlerweile dutzende Hauptspiele und zahlreiche Ableger. In unserem Quiz kannst du dein Wissen rund um die Meuchelmörderserie von Ubisoft beweisen!

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.