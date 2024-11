Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft wagt drastischen Story-Neustart

Mit Assassin’s Creed Shadows plant Ubisoft einen mutigen Schritt: Die Gegenwarts-Handlung soll zurückkehren – aber in einer anderen Form. Diese Neuausrichtung soll langjährige Fans wieder stärker an die Story fesseln.

Seit dem Ende der Desmond-Miles-Saga kämpft Assassin’s Creed mit seiner modernen Rahmenhandlung. Statt packender Charakterentwicklung dominierten zunehmend vorhersehbare Schatzsuchen nach mysteriösen Isu-Artefakten die Story. Doch jetzt soll es anders werden:

Der fortgesetzte Fokus auf Charaktere, die auf der Jagd nach Isu-Artefakten sind, machte die Geschichte vorhersehbarer (…) und reduzierte den Konflikt zwischen Templern und Assassinen auf ein geradliniges Streben nach Kontrolle über – seien wir ehrlich – magische Reliquien.



Diese Verschiebung lenkte den Fokus von dem ab, was schon immer das Herzstück der Franchise war: die Erforschung unserer Geschichte. (…) In der (neuen) modernen Erzählung geht es um tiefere Themen wie Erinnerung, Identität und Autonomie, darum, wie die Vergangenheit uns prägt und wie die Kontrolle über diese Vergangenheit unsere Zukunft beeinflussen kann.



(…) Mit Assassin's Creed Shadows wird der Grundstein für diese erzählerische Entwicklung gelegt, die in den kommenden Jahren wachsen wird.

Marc-Alexis Coté – Vizepräsident und Executive Producer der Assassin's-Creed-Reihe