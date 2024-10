Konkurrenz für Super Mario: Ubisoft will es nach 11 Jahren noch mal wissen

Ubisoft hatte mal eine Plattformer-Reihe, die es sogar mit Super Mario aufnehmen konnte. Seit über 10 Jahren tut sich beim Rayman-Franchise allerdings so gut wie nichts mehr. Das soll sich jetzt ändern.

Ubisoft arbeitet an Rayman-Remake

Ubisoft bestätigt das Comeback von Rayman. In einem Statement an Eurogamer schreibt der französische Publisher, dass Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan kürzlich eine „Erkundungsphase“ mit der Rayman-Marke begonnen hätten.

Wirklich konkret ist die Antwort des Ubisoft-PR-Teams nicht – sie macht allerdings klar, dass eine Wiederbelebung der Reihe zumindest zum aktuellen Zeitpunkt geplant ist. In welcher Form dies geschehen soll, bleibt allerdings unklar. Vorherige Berichte gingen hier von einem Remake aus, an dem jetzt auch Mitglieder des aufgelösten Teams hinter Price of Persia: The Lost Crown arbeiten.

Das offizielle Statement von Ubisoft führt weiter aus, dass auch Rayman-Schöpfer Michel Ancel an dem Projekt arbeiten soll, dass sich aktuell noch in einer sehr frühen Phase befindet. Seine Rolle soll sich auf die eines Beraters beschränken, der „Konsistenz innerhalb des Universums“ sicherstellen soll. Weitere Informationen will Ubisoft erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten (Quelle: Eurogamer).

Rayman Legends ist schon 11 Jahre alt

Ancel hatte Ubisoft bereits im Jahr 2020 verlassen. Zuvor gab es Beschwerden der Mitarbeiter wegen seines „toxischen“ Führungsstils. Ancel selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

Der letzte Hauptteil der Rayman-Reihe erschien im Jahr 2013. Rayman Legends kam bei Fans und Kritikern auch richtig gut an. Beim Review-Aggregator Metacritic steht das Spiel bei einem Metascore von 92 und einem User-Score von 8,7 (Quelle: Metacritic).

Ein Remake könnte die Welt der 2D-Plattformer jetzt ordentlich aufwirbeln. Zuletzt hat hier Super Mario Wonder die Genre-Fans beeindruckt, doch Konkurrenz belebt bekanntermaßen das Geschäft.

Schaut euch hier den Trailer für Rayman Legends an:

Rayman Legends: Launch Trailer

