Profi-Tipp für Mario Kart 8: Switch-Veteranen machen sich diesen Trick zunutze

Obwohl der Zufallsfaktor in Mario Kart 8 natürlich eine wichtige Rolle spielt, gibt es dennoch einige wichtige Tricks, die ihr befolgen solltet, um öfter den Pokal davonzutragen. Den folgenden Tipp kennen nur echte Mario-Kart-Veteranen.

Mario Kart 8: Manchmal lohnt es sich, einen Treffer zu kassieren

Letzte Runde! Jetzt bloß keinen Fehler machen. Einfach in Ruhe die Banane hinterm Kart halten, um anfliegende Panzer abzuwehren, dann wird das schon! Aber was ist das da auf der Minimap? Mit einem Affenzahn bahnt sich ein blauer Panzer den Weg zu eurem Kart und eine Hupe oder ein Pilz habt ihr gerade nicht zur Hand. Ist der Sieg jetzt futsch?



Nein! Denn wenn ihr in dieser Situation kurz vorm Einschlag des blauen Panzers einen anderen Treffer kassiert, verliert ihr weniger Tempo und habt doch noch eine Chance auf die Pole-Position, da ihr danach kurz unverwundbar seid, wie Shortcat321 in einem Short auf YouTube erklärt:

Mario Kart 8: So funktioniert der Trick

Nicht jeder Treffer eines Items in Mario Kart 8 verlangsamt euch auf die gleiche Art und Weise. Kassiert ihr einen Treffer von einem der drei farbigen Panzer oder einer Bombe, werdet ihr komplett ausgebremst und es vergehen etwa anderthalb Sekunden, bis ihr wieder weiterfahren könnt.



Eine Banane etwa sorgt auch dafür, dass ihr anderthalb Sekunden nicht weiterfahren könnt, doch beim Überfahren der Fruchtschale werdet ihr nicht schlagartig auf null ausgebremst. Ihr fahrt noch ein paar Meter weiter, was am Ende des Rennens zwischen Sieg und Niederlage entscheiden kann.

Noch besser ist es jedoch, wenn ihr euch von einer der Gefahren auf der Strecke treffen lasst – etwa den Autos auf Toads Autobahn, den Goombas auf dem Rundkurs Röhrenraserei oder einer der Piranhapflanzen, die auf zahlreichen Kursen zu finden sind. Diese betäuben euch nämlich nur für eine Sekunde, sodass ihr schneller wieder Gas geben könnt.



Gleiches gilt für Treffer, die ihr durch die folgenden Items kassiert:

Hupe

Kugelwilly

Piranhapflanze

Bumerang

Feuerblume

Stern

Mit anderen Worten: Wenn ihr also kurz vorm Ziel einen roten oder blauen Panzer anfliegen seht und nichts zum Abblocken habt, solltet ihr lieber kurz vorm Einschlag in eine Bananenschale auf der Strecke fahren oder versuchen, euch anderweitig treffen zu lassen, um eure Chancen auf den Sieg zu erhöhen.



Und mit diesem Wissen werdet ihr eure Switch-Freunde in Zukunft in Mario Kart 8 zukünftig noch öfter zur Weißglut treiben.

