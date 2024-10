ASDF: Bedeutung der Abkürzung und Movies bei YouTube

In Foren und Chats stößt man oft auf die Abkürzung asdf. Wer auf seine Tastatur schaut, sieht, dass die Buchstaben in einer Reihe angeordnet sind. ASDF wird daher meist als Platzhalter oder bedeutungsloses Geschreibsel verwendet, ähnlich wie „blabla“, da es sich besonders schnell mit der linken Hand tippen lässt.

Doch hinter der Abkürzung ASDF steckt weitaus mehr, als eine bloße Aneinanderreihung von Buchstaben.

Anzeige

ASDF Movies auf YouTube

Der YouTuber TomSka hat sich der Abkürzung angenommen und veröffentlicht auf der großen Video-Plattform regelmäßig Mini-Filmchen mit dem Titel „ASDF Movies“. Wer aus Langeweile etwa die Buchstabenreihe auf den Bildschirm hämmert, erhält die Videos als Suchergebnis. Hier werden kleine, alltägliche und witzige Stories in gezeichneter Form erzählt. Allein der erste ASDF Film hat knapp 50 Millionen Aufrufe bei YouTube.

Anzeige

Trotz der auf den ersten Blick simplen Aufmachung und dem banalen Titel verstecken sich hinter den ASDF Movies witzige und kreative Ansätze und Filmchen. Jedes ASDF Movie besteht aus mehreren kleinen, rund zehn Sekunden langen Teilen. Die ASDF Movies können inzwischen auf eine große Fanbase zurückblicken, sodass es zahlreiche Nachahmer und Remakes der gezeichneten Cartoons bei YouTube gibt.

Laut TomSka wird der Titel „ass-duff-moo-vee“ ausgesprochen.

Anzeige

TomSka ist 1990 geboren und wurde durch seine Teilnahme an der ebenfalls beliebten YouTube-Serie Eddsworld bekannt. Thomas Ridgewell, so sein richtiger Name, fokussiert sich dabei vorrangig auf lustige Videos und Parodien. Parallel zu seiner Arbeit an den ASDF Movies war Ridgewell an der University Of Lincoln eingeschrieben, ist dort allerdings fast aufgrund einer Parodie auf die Hochschule verbannt worden.

Der Macher der ASDF Movies, TomSka. (© Screenshot GIGA)

ASDF: Abkürzung und Movies

Auch wenn die Zeichnungen relativ einfach gehalten sind, benötigt es doch einiges an Kreativität und technischen Kenntnissen, wenn ihr eigene ASDF Movies erstellen wollt.

Benötigt wird eine Software, mit der sich Vektorzeichnungen machen lassen.

Empfehlenswert sind z. B. der Adobe Illustrator und Flash

Erstellt zunächst auf Papier ein Storyboard samt gezeichneten Figuren.

Erstellt nun im Illustrator eure ASDF Movie-Hauptrollen.

Eigene ASDF Figuren können aus Linien, Kreisen und Quadraten selbst zusammengestellt werden.

Das Zeichenstift-Werkzeug ermöglicht das Erstellen von Freiformen.

Habt ihr keinen Illustrator auf der Festplatte, könnt ihr auch die Pivot Stick Figure Animation Software verwenden.

Über die Optionen des Programms können einzelne Frames des ASDF Movies erstellt werden.

Im Illustrator könnt ihr mit Ebenen arbeiten, um die Bewegungsabläufe und verschiedenen Figuren in euer ASDF Movie einzufügen.

Speichert jedes einzelne Bild ab.

Mit Adobe Premiere oder Flash können die einzelnen Bilder, die Keyframes, in einen vollständigen ASDF Film zusammengefügt werden.

Mit Audacity oder einem ähnlichen Audio-Programm könnt ihr die Bilder mit Ton, Soundeffekten und Sprache untermalen.

Gefällt euch das Ergebnis, könnt ihr dieses selber bei YouTube hochladen und einem größeren Publikum präsentieren.

Anzeige

Bei uns erfahrt ihr auch, was die Abkürzung „tl;dr“ bedeutet.

Wie gut kennst DU dich mit der Jugendsprache aus?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.