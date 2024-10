Disney+ ab sofort teurer: So viel sollen Streaming-Kunden jetzt zahlen

Disney+ hat nun auch in Deutschland die Preise erhöht. Ab sofort müssen Streaming-Kunden für einige Abo-Modelle tiefer in die Tasche greifen – bis zu 17 Prozent mehr werden fällig. Nur ein Abo bleibt von der Erhöhung verschont.

Disney+ erhöht Preise in Deutschland

Nachdem bereits im August Preiserhöhungen in den USA angekündigt wurden, ist nun auch Deutschland an der Reihe. Ab sofort wird das Streaming bei Disney+ teurer. Die neue Preisstruktur gilt für das Standard- und Premium-Abo, nicht aber für das werbefinanzierte Angebot. Vor allem das Premium-Abo verzeichnet einen deutlichen Preissprung.

Das Standard-Abo ohne Werbung kostet ab sofort 9,99 Euro pro Monat statt bisher 8,99 Euro, was einer Preissteigerung von 11 Prozent entspricht. Auch das Jahresabo wurde um den gleichen Prozentsatz erhöht und kostet nun 99,90 Euro statt 89,90 Euro. Trotz der Erhöhung bietet das Jahresabo weiterhin einen Preisvorteil gegenüber dem Monatsabo.

Noch deutlicher fällt die Preiserhöhung beim Premium-Abonnement aus: Statt 11,99 Euro werden nun 13,99 Euro pro Monat fällig, was einer Steigerung von knapp 17 Prozent entspricht. Das Jahresabo für Premium-Nutzer kostet nun 139,90 Euro statt bisher 119,90 Euro. Auch hier bleibt der Preisvorteil erhalten.

Das Standard-Abo mit Werbung bleibt von der Preiserhöhung verschont und kostet weiterhin 5,99 Euro pro Monat. Auch die kürzlich eingeführten Kosten für zusätzliche Mitglieder bleiben unverändert. Im Standard-Abo mit Werbung zahlen Nutzer für ein zusätzliches Mitglied 4,99 Euro, im Standard- und Premium-Abo jeweils 5,99 Euro (Quelle: golem.de).

Disney+: So unterscheiden sich die Abo-Modelle

Die verschiedenen Abo-Modelle unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch in ihren technischen Eigenschaften. Während das Standard-Abo mit Werbung und das reguläre Standard-Abo Inhalte in Full HD bieten, ermöglicht das Premium-Abo Streaming in 4K und HDR. Auch bei der Tonqualität gibt es Unterschiede: Premium-Nutzer kommen in den Genuss von Dolby Atmos, während die anderen Abos auf Stereo und 5.1-Surround beschränkt sind.