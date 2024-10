„Outlander“ Staffel 7 Teil 1 & 2: Alle Folgen im Stream sehen

Die siebte Staffel der Highland-Saga wird in zwei Intervallen ausgestrahlt – und das mit einer mächtigen Pause dazwischen. Wo ihr alle Episoden von „Outlander“ Staffel 7 im Stream sehen könnt und wann Teil 2 erscheint, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Sieben Runden hat „Outlander“ bereits hinter sich gebracht – fast! Immerhin muss noch der zweite Teil der siebten Staffel ausgestrahlt werden. Die Abenteuer von Claire und Jamie sind also bei weitem noch nicht vorbei.



Allerdings liegen zwischen dem ersten und zweiten Teil bereits mehr als ein Jahr Wartezeit. Die erste Episode der siebten Season konnte ihre Premiere am 16. Juni 2023 auf Starz feiern. Acht Folgen wurden bis Anfang August des gleichen Jahres ausgestrahlt – beinahe also so viele Episoden wie eine normale Staffel von „Outlander“. Kein Wunder also, dass es etwas länger dauert, bis Teil 2 auf der Bildfläche erscheint.



Lange ist es aber nicht mehr hin, denn der Starttermin von „Outlander“ Staffel 7 Teil 2 steht fest: die neuen Episoden erscheinen am 22. November 2024 in der USA auf Starz.

„Outlander“ Staffel 7.2 im Stream sehen

Wie schon mit Staffel 7.1, könnt ihr die neuen Folgen von „Outlander“ fünf Tage nach US-Start auf Maxdome oder Amazon Prime Video kaufen. Dort kostet eine Episode 2,99 Euro, während die gesamte Staffel 29,99 Euro kostet.



Auch wird die siebte Staffel „Outlander“ mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf Netflix erscheinen. Jedoch müssen sich Fans der Serie hier etwas länger gedulden. Voraussichtlich erscheinen die neuen Folgen von „Outlander“ Staffel 7 im Frühjahr 2025 bei Netflix – eine Garantie ist dies jedoch nicht. Zwischen dem Erscheinen der sechsten Staffel bei Starz und Netflix lagen immerhin fast zwei Jahre.

Anzeige

Für das ultimative Serienerlebnis könnt ihr das Begleitbuch von „Outlander“ zurate ziehen:

Die Welt von "Outlander": Das Begleitbuch zur Serie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2024 14:44 Uhr

Wird es eine Staffel 8 von „Outlander“ geben?

Diese Frage können wir mit einem garantierten „Ja!“ beantworten: „Outlander“ Staffel 8 wird erscheinen – allerdings wird dies die letzte Season der Highland-Saga darstellen, die Jamie und Claire im Fokus hat. Die letzte Staffel befindet sich bereits in Produktion und wurde Anfang 2023 bestätigt.



Das Ende des „Outlander“-Universums ist damit aber nicht erreicht. Ein Spin-Off, welches die Geschichte von Jamies Eltern behandelt ist bereits angekündigt und wird unter dem Titel „Blood of My Blood“ gehandelt. Die Dreharbeiten haben zudem, laut The Herald, im Dezember 2023 begonnen.

Anzeige

Ob Prime Video, Netflix, WOW oder Disney+: Findet heraus, welcher Anbieter am besten zu euch passt:

Quiz: Welcher Streaming-Anbieter passt zu dir?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.