Netflix: Schlechte Nachrichten für Werbe-Hasser

Fünf Millionen neue Kunden in nur drei Monaten: Netflix wächst rasant. Vor allem das günstige Werbe-Abo erweist sich als Zugpferd. Für Kunden, die Werbung beim Streaming generell ablehnen, könnte das allerdings ein Grund zur Sorge sein.

Netflix: Werbe-Abo lockt neue Kunden an

Das werbefinanzierte Abonnement von Netflix wird immer beliebter. In den Ländern, in denen es verfügbar ist, entscheiden sich nach Angaben des Streaming-Anbieters inzwischen 45 Prozent der Neukunden für diese Option. Im Vergleich zum Vorquartal stieg die Zahl der Werbe-Abo-Kunden um satte 34 Prozent. Netflix sieht in diesem Modell enormes Potenzial und will seine Werbetechnologie weiter ausbauen.

Für preisbewusste Nutzer bietet das Werbe-Modell eine günstige Alternative zum klassischen Abonnement. Sie können weiterhin auf das breite Angebot von Netflix zugreifen, müssen aber Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen. Netflix gibt an, dass die Nutzungszeit bei werbefinanzierten Abos und teureren werbefreien Tarifen ähnlich sei.

Netflix will weiterhin gegen die Weitergabe von Passwörtern vorgehen. Der Zuwachs an neuen Nutzern dürfte auch damit zusammenhängen, dass der Streaming-Anbieter verstärkt gegen das Teilen von Passwörtern ankämpft. So mancher Nutzer, der deswegen ausgeschlossen wurde, hat sich offenbar für ein eigenes Abo entschieden.

Netflix steigert Umsatz und Gewinn

Netflix hat im vergangenen Quartal seinen Umsatz auf 9,8 Milliarden US-Dollar gesteigert, ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg von 1,68 auf 2,36 Milliarden US-Dollar (Quelle: Netflix).

In naher Zukunft will der Streaming-Anbieter mehr Sportinhalte zeigen. Im November ist ein Boxkampf zwischen Mike Tyson und dem YouTuber Jake Paul geplant, einen Monat später sollen einige Footballspiele der NFL zu sehen sein. In Deutschland gibt demnächst die Begegnung zwischen den Carolina Panthers und New York Giants am 10. November bei DAZN und RTL zu sehen.