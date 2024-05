NFL in Deutschland 2024: Tickets, Termin, Spiel & Übertragung

Auch 2024 wird wieder ein Spiel in der „Regular Season“ der NFL in Deutschland ausgetragen. Was ist bereits zum nächsten Teil der „NFL International Games“ bekannt, wie sieht es mit den Tickets aus und welche Mannschaften kommen?

Schon 2022 und 2023 war die NFL zu Gast in Deutschland. In diesem Jahr wird das American-Football-Spiel in der Allianz-Arena in München ausgetragen. Der Termin für das Spiel ist Sonntag, der 10. November. Um 15:30 Uhr geht es los. Es gibt jedoch noch keine Tickets für „NFL Munich“ im Vorverkauf. Mit den Carolina Panthers und New York Giants stehen bereits beide Teams fest.

Anzeige

NFL in Deutschland 2024 in München

Rund 70.000 Fans finden in der Allianz-Arena Platz, die normalerweise Heimat des Fußballteams von FC Bayern München ist. Bei den letzten Reisen nach Europa war der Andrang jedoch wesentlich größer, sodass man auch bei NFL Munich 2024 davon ausgehen kann, dass die Football-Partie schnell ausverkauft sein wird. Mit dem Beginn des Ticket-Vorverkaufs ist gegen Ende Juni zu rechnen.

Anzeige

Vorsicht beim Ticketkauf: Das solltet ihr vorher wissen Abonniere uns

auf YouTube

Wer leer ausgeht, kann das NFL-Spiel zumindest im TV verfolgen. Dazu gibt es auch in der kommenden Spielzeit wieder verschiedene Optionen. Die NFL-Übertragungen werden sowohl bei DAZN als auch bei RTL gezeigt. Da es sich um ein reguläres Saisonspiel handelt, wird es also auch im Programm der beiden Sender enthalten sein.

NFL Munich: Ab wann gibt es Tickets?

München ist eine von 5 Stationen der NFL außerhalb der Vereinigten Staaten. Auch in London sowie im brasilianischen Sao Paulo wird es Live-Spiele zu sehen geben. Das sind die Termine der „NFL International Games“ 2024:

6. September: Green Bay Packers vs. Philadelphia Eagles in der Corinthians Arena in Sao Paulo, Brasilien.

6. Oktober: New York Jets vs. Minnesota Vikings im Tottenham-Hotspur-Stadium in London, Großbritannien

13. Oktober: Jacksonville Jaguars vs. Chicago Bears im Tottenham-Hotspur-Stadium in London, Großbritannien

20. Oktober: New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars im Wemley-Stadion in London, Großbritannien

20. November: New York Giants vs. Carolina Panthers in der Allianz-Arena in München, Deutschland

Anzeige

Der Ticketvroverkauf hat noch nicht angefangen. Um über anstehende Termine auf dem Laufenden zu bleiben, können sich NFL-Fans auf der Webseite zum „Munich-Game“ registrieren: Zur Anmeldung. Die Anmeldung garantiert aber nicht, auch tatsächlich ein Ticket für das NFL-Munich-Spiel zu erhalten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.