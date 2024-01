NFL im Live-Stream & Free-TV: Übertragung heute bei RTL verfolgen (Playoffs)

Der „Super Bowl“ im Februar steht allmählich an und die NFL-Playoffs laufen bereits. An diesem Wochenende könnt ihr wieder einige Spiele der NFL im Stream und TV in Deutschland sehen. Was wird gezeigt und wo kann man die NFL live sehen?

Anders als gewohnt berichtet ab dieser Saison nicht mehr „Ran“ bei ProSieben Maxx von den American-Football-Spielen live. Stattdessen hat sich RTL die Rechte für die Live-Übertragungen gesichert. Ihr könnt heute, am Montagabend ab 22:20 Uhr im Free-TV zur Übertragung des Playoff-Spiels zwischen den den Pittsburgh Steelers und Buffalo Bills einschalten. Es handelt sich um ein Wiederholungsspiel von gestern. Die „Wer wird Millionär“-Ausgabe von heute wird im TV verkürzt und kann online zu Ende geschaut werden. Um 1:45 Uhr geht es wie vom Spielplan vorgesehen mit der Übertragung des Spiels zwischen den Philadelphia Eagles und Tampa Bay Buccaneers weiter. Könnt ihr den Free-TV-Sender nicht empfangen, schaltet ihr online bei RTL+ ein. Der Zugang ist kostenpflichtig, im ersten Monat könnt ihr das Abo aber gratis testen.

NFL 2024 im Live-Stream und TV: Wer überträgt die Spiele?

RTL wird ausgewählte Spiele in der laufenden NFL-Saison im Free-TV zeigen. Neben dem Hauptsender wird auch Nitro bis zu 3 Spiele pro Woche im TV übertragen. Nitro gibt es ebenfalls im Live-Stream über den RTL-Plus-Dienst. Bei RTL+ wird es zudem eine exklusive Live-Übertragung pro Spieltag geben. Pro Saison sind rund 80 Live-Spiele angekündigt. Mit den entsprechenden Apps seht ihr die TV-Sender online nicht nur auf dem TV-Gerät, sondern auch auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, Fire TV und mehr. Zumindest bei der Berichterstattung müssen sich Fans bei RTL im Vergleich zum letzten Jahr nicht groß umstellen. Das Experten-Team um Coach Esume, Björn Werner und Jan Stecker hat den Senderumzug mitgemacht.

Jeden Sonntag gibt es bei RTL+ ab 18:15 Uhr die Vorberichte zum Abendspiel aus dem „Rooftop Studio“ in Köln.

Um 19:00 Uhr Uhr geht es dann zur Live-Berichterstattung ins Stadion.

Die Pregame-Show gibt es auch kostenlos bei RTL+ zu sehen.

Das ist das Moderatoren-Team für die NFL-Übertragungen bei RTL:

Frank Buschmann

Patrick Esume

Adrian Franke

Markus Kuhn

Mitja Lafere

Nadine Nursyid

Florian Schmidt-Sommerfeld

Jan Stecker

Mona Stevens

Sebastian Vollmer

Alex von Kuczkowski

Björn Werner

Jana Wosnitza

Neben RTL hält DAZN die Übertragungsrechte für viele NFL-Spiele. Ihr benötigt entweder das „Unlimited“- oder „Super Sports“-Abonnement (DAZN-Abos ansehen). Der Sport-Streaming-Dienst wird die Partien am Samstag-, Dienstag- und Mittwochmorgen zeigen. Zudem gibt es in der „Redzone“ sonntags Spiele ab 19:00 Uhr zu sehen. Dabei könnt ihr entweder auf den deutschsprachigen Kommentar oder den englischen Originalton zugreifen. DAZN zeigt weiterhin am Sonntag jeweils ein Spiel um 22:25 Uhr.

NFL-Playoffs 2024 im Live-Stream und TV: Termine, Uhrzeiten und Sender

Das sind die Termine der nächsten Live-Übertragungen der NFL-Spiele bei RTL, RTL+, Nitro und DAZN:

Samstag, 13. Januar

22:15 Uhr: Cleveland Browns vs. Houston Texas live bei RTL & DAZN

Sonntag, 14. Januar

19:00 Uhr: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills live bei RTL+ & DAZN

22:30 Uhr: Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys live bei RTL+ & DAZN

02:00 Uhr: Los Angeles Rams vs. Detroit Lions live bei RTL+ & DAZN

02:15 Uhr: Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs live bei RTL & DAZN

Montag, 15. Januar (Nacht auf Dienstag, 16. Januar)

22:20 Uhr: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills live bei RTL+ & DAZN

02:00 Uhr: Philadelphia Eagles vs. Tampa Bay Buccaneers live bei RTL+ & DAZN

Die weiteren Spiele, die nicht bei DAZN und RTL zu sehen sind, können über den NFL-Gamepass abgerufen werden. Den Zugang gibt es für DAZN-Kunden. Mit dem DAZN-Unlimited-Abonnement spart man 35 Prozent bei der Buchung.

