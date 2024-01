Die Landarztpraxis Staffel 2: Wann & wo geht es weiter?

Mit „Die Landarztpraxis“ hatte Sat.1 seit Oktober 2023 bis Mitte Januar 2024 eine frische Telenovela-Serie im Abendprogramm. Die erste Staffel kam erstaunlich gut beim Publikum an. Anhänger der Geschichten rund um Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß fragen sich daher, ob und wann eine zweite Staffel von „Die Landarztpraxis“ erscheinen wird.

Wer eine der bislang 60 Episoden verpasst hat oder sich die Zeit vertreiben will, bis neue Folgen erscheinen, kann alle bisher erschienenen Ausgaben von „Die Landarztpraxis“ im Stream kostenlos bei Joyn ansehen. Für den Stream wird kein Abonnement vorausgesetzt.

Die Landarztpraxis: Staffel 2 kommt

Die erste Folge wurde am 16. Oktober 2023 gezeigt. 60 Episoden später ging es am 10. Januar 2024 in das Staffelfinale. Das bedeutet aber nur eine vorübergehende Pause. Schon im November 2023 kündigte Sat.1 eine Fortsetzung an und in diesem Jahr soll es mit neuen Folgen von „Die Landarztpraxis“ weitergehen.

Für eine zweite Staffel wurden 80 neuen Folgen angekündigt, die noch in diesem Jahr anlaufen sollen. Einen konkreten Termin für die Fortsetzung der Serie gibt es nicht, es soll aber im Sommer 2024 weitergehen. Caroline Frier als Dr. Sarah König soll natürlich wieder dabei sein, zudem ist von weiteren, bislang noch unbekannten neuen Hauptfiguren die Rede.

Keine Drehgenehmigung für neue Folgen von„Die Landarztpraxis“: Das steckt dahinter

Trotz des Erfolgs der ersten Staffel hat die Serie aber nicht nur Freunde. Schon als die ersten Folgen ausgestrahlt wurden, sprach sich die Gemeinde Bayrischzell gegen eine Drehgenehmigung für weitere Ausgaben der Vorabendserie aus (Quelle: Kino.de). Als Grund wird angeführt, dass sich die Dorfbewohner durch Dreharbeiten belästigt fühlen. Dabei müssen die Einwohner nicht nur die Produktion an „Die Landarztpraxis“ über sich ergehen lassen, sondern auch für die ZDF-Serie „Frühling“ (mehr dazu bei ZDF). In der Masse sei das den Dorfbewohnern nicht zuzumuten. Auch wenn die Drehgenehmigung fehlt ist das aber kein Hindernis für eine zweite Staffel von „Die Landarztpraxis“. Schon die ersten Staffel wurde nur in kleinen Teilen in dem Dorf gedreht, während der Großteil der Handlung sich am bayerischen Schliersee abspielt. Fans dürfen sich also auf neue Folgen 2024 freuen und müssen sich zudem nicht an neue Schauplätze gewöhnen.

Mehr Hintergrundinformationen zu der Serie gibt es in diesem Video von Sat.1:

Wie es in der zweiten Staffel von „Die Landarztpraxis“ mit der Handlung weitergehen wird, ist nicht bekannt. Auch über den Sendeplatz ist noch nichts bekannt, allerdings spricht alles dafür, dass Sat.1 am bekannten Termin montags bis freitags um 19:00 Uhr festhält. Wie gewohnt wird es die Folgen vermutlich in der Wiederholung kostenlos bei Joyn geben. Mit einem Joyn+-Abonnement konnte man montags bereits alle 5 Folgen der neuen Woche sehen, bevor sie im TV ausgestrahlt wurde. Das Plus-Abo kann man kostenlos testen (zum Probeabo).

