WWM fliegt raus: RTL ändert Programm – wegen gigantischer Schneeballschlacht

Am 15. Januar macht RTL früher Schluss: Die Sendezeit von Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“ wird beschnitten. Stattdessen zeigen die Kölner das NFL Playoffs-Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den Buffalo Bills. Der kurzfristigen Programmänderung fallen noch weitere Sendungen zum Opfer. Dafür gibt es aber einen guten Grund.

NFL-Spiel verschoben: Jauch und Co. müssen bei RTL Platz machen

Denn einen Tag zuvor mussten die Programmmacher bei RTL schon einmal erfinderisch werden. Die Begegnung zwischen Pittsburgh und Buffalo war eigentlich für Sonntag, 14. Januar, in der Nacht auf Montag nach deutscher Zeit angesetzt. Ein Schneesturm im US-Bundesstaat New York hat dem heiß erwarteten Spiel allerdings ein eiskaltes Ende bereit, bevor es überhaupt losgehen konnte.

Am Montag, 15. Januar, wird die Begegnung zwischen Steelers und Bills nun nachgeholt. RTL überträgt das Playoffs-Spiel ab 22:20 Uhr im Hauptprogramm. Dafür muss sogar Quotenliebling „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch weichen. Die Folge beginnt zwar wie geplant um 20:15 Uhr, wird dann aber rechtzeitig zum Football-Match unterbrochen.

Fans von WWM müssen jedoch nicht verzagen. RTL hat angekündigt, dass die Folge auf dem Streaming-Dienst RTL+ fortgesetzt wird – kostenlos für alle Zuschauer. Im Anschluss an das erste NFL-Spiel folgt dann gleich die nächste Begegnung. Ab 01:45 Uhr am Dienstagmorgen zeigt RTL die Begegnung der Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers – echte Football-Fans machen also durch.

Den Live-Übertragungen aus den USA müssen einige Formate ersatzlos weichen: RTL Direkt und das RTL Nachtjournal werden nicht nachgeholt. Anders sieht es für Spiegel TV aus. Die für Montag geplante Folge wird stattdessen am Dienstag, 16. Januar, ab 23:20 Uhr gezeigt. „Extra – Das RTL Magazin“ läuft ab 22:35 Uhr in einer gekürzten Fassung. Auch „Alltagskämpfer – So tickt Deutschland“ und „Seitenwechsel – Die Welt mit anderen Augen sehen“ werden auf Dienstagnacht geschoben.

In der Nacht auf Mittwoch müssen „Die Heil-Kraft der Natur – Vom Baumdrücken bis zum Pilzrausch“ und „Hundehaltung – Zwischen Maulkorb und Glitzerhalsband“ sowie eine Folge von „CSI: Miami“ weichen. Es kommt über die nächsten Wochen in der Folge zu weiteren Episodenverschiebungen, so RTL.

Schneesturm wirbelt RTL-Programm durcheinander

Kurios: Bevor das Spiel Pittsburgh-Buffalo am Sonntag abgesagt wurde, hatten die Veranstalter einen Aufruf an Fans und freiwillige Helfer gestartet, um so das Stadion schneefrei zu bekommen. Dafür gab es offenbar freie Verpflegung und bis zu 20 US-Dollar pro Stunde. Bei Nachrichtenberichten zufolge fast 30 cm Neuschnee war das allerdings aussichtslos.