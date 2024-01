WOW: Serien buchen – so findet man die günstigere Option

Der Sky-Streaming-Dienst WOW bietet verschiedene Optionen. Lange Zeit wurden auf der Angebotsseite die 3 Angebote „Serien“, „Filme & Serien“ und das „Live Sport“-Abonnement geführt. Die reine Serien-Option ist inzwischen verschwunden. Man kann sie aber weiterhin buchen. Das Angebot ist jedoch etwas versteckt.

Auf der Übersichtsseite der WOW-Angebote findet man derzeit nur noch die Auswahl „Filme & Serien“ und „Live-Sport“. Wer nur die Serien aus dem Streaming-Angebot von Sky sehen will, muss einen kleinen Umweg nehmen.

WOW: Abo mit Filmen und ohne Serien abschließen

Die Kosten für das Film-und-Serien-Paket liegen bei 9,98 Euro. Wer sich von vornherein für ein 6-Monats-Abonnement entschließt, bezahlt nur 5,98 Euro monatlich für das erste halbe Jahr. Die Serien-Option ist mit 7,99 Euro monatlich im Normalpreis günstiger. Sky hat das Angebot nicht gestrichen, allerdings etwas versteckt (Quelle: Caschy):

Die bekannte Serien-Option ohne die Filme gibt es weiterhin .

. Sie wird aber erst im Buchungsprozess angezeigt.

angezeigt. Um das Serien-Abonnement also abzuschließen, wählt auf der Angebotsseite zunächst die Option „Filme & Serien“ .

. Im Bestellprozess könnt ihr dann auf das normale Serien-Abonnement wechseln. Achtet also darauf, die Film-Option abzuwählen, wenn ihr nicht die teurere Variante buchen wollt.

WOW: So funktioniert der Streamingdienst von SKY

Welche Filme es beim Streaming-Abonnement von Sky gibt, seht ihr in dieser Übersicht. Auf dieser Seite findet ihr alle aktuell verfügbaren Serien bei WOW. Bei beiden Optionen gibt es die Streams mit einer maximalen Auflösung von 720p. Wer die Filme und Serien in Full-HD sehen und in 5.1-Soiund hören möchte, muss die Premium-Option dazu buchen. Diese kostet bei beiden Varianten 5 Euro zusätzlich im Monat (mehr zur Premium-Option bei WOW).

WOW: Wird das Serien-Abo abgeschafft?

Sky gibt an, dass man vorrangig die Film-und-Serien-Kombination unter die Leute bringen will. Daher wird die reine Serien-Option in der Abo-Übersicht versteckt. Unklar ist, ob es sich nur um einen vorübergehenden Schritt handelt oder das Serien-Abonnement ohne Filmoption langfristig komplett gestrichen wird. Ähnlich ist Netflix vor einiger Zeit vorgegangen, als das Basis-Abonnement zunächst nur aus der Übersicht auf der Buchungsseite verschwunden ist, um hinterher komplett gestrichen zu werden.

