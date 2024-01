Reacher: Wann kommt die neue Folge 8 & was ist mit Staffel 3?

Mitte Dezember ist bei Amazon Prime die zweite Staffel der Serie „Reacher“ gestartet. Anders als bei vielen aktuellen Produktionen werden neue Episoden nicht auf einen Schlag veröffentlicht, sondern erst nach und nach. Wann kommt Folge 8 von Reacher, wie viele Folgen wird es geben und was ist mit Staffel 3?

Amazon Prime Facts

Normalerweise lassen sich aktuelle Serienproduktionen beim Release „durch-bingen“. Das heißt, alle Episoden einer Staffel werden auf einen Schlag veröffentlicht und man kann sie in einem Zug ansehen. Nicht jedoch bei Reacher. Hier müssen Serienfreunde wie früher im TV nach einer Episode warten, bis es weitergeht. Die Folgen werden im Wochen-Rhythmus online gestellt. Dabei kann man sie jeweils freitags abrufen. Folge 8 wird demnach ab dem 19. Januar 2024 bei Amazon Prime gezeigt (zur aktuellen Episode).

Reacher Staffel 2: Wann kommt Folge 8?

Das sind die bisherigen Release-Termine der zweiten Staffel von Reacher:

Folge 1, „Tiefer Fall“: seit dem 15. Dezember 2023

Folge 2, „Atlantic City“: seit dem 15. Dezember 2023

Folge 3, „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“: seit dem 15. Dezember 2023

Folge 4, „Little Wing“: seit dem 22. Dezember 2023

Folge 5, „Beerdigung“: seit dem 29. Dezember 2023

Folge 6, „Selbstloses Opfer“: seit dem 5. Januar 2024

Folge 7, „Ein Mann zieht es durch“: seit dem 12. Januar 2024

Folge 8: ab dem 19. Januar 2024

Die zweite Staffel setzt sich aus 8 Episoden zusammen. Am kommenden Freitag erscheint also die vorerst letzte Folge der Reacher-Serie. Danach müssen sich Fans gedulden, bis Staffel 3 erscheinen wird. Wann das der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt.

Reacher Staffel 2 – Trailer Deutsch

Wie sieht es mit Reacher Staffel 3 aus?

Die Serie erzählt die Geschichte des ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher, der im Kampf gegen kriminelle Banden durch die Vereinigten Staaten reist. Dabei versucht er, so gut wie keine Spuren zu hinterlassen. Die Produktion greift dabei die Buchreihe von Lee Child auf. Die erste Staffel verarbeitet die Handlung des Bands „Größenwahn“ (Buch bei Amazon ansehen). Insgesamt gibt es 28 Bücher in der Reacher-Reihe. Es gibt also inhaltlich genügend Material, das sich noch in weiteren Serienstaffeln verarbeiten ließe. Der Serienkopf Nick Santora gab aber in einem Interview bereits an, sich nicht strikt an die chronologische Abfolge der Buchvorlage zu halten (Quelle: TV Line). Staffel 2 übernimmt demnach mit dem 11. Buch ein viel späteres Werk der Reihe. Eine dritte Staffel wurde bereits von Amazon offiziell angekündigt. Ein genauer Start-Termin ist nicht bekannt, die neuen Folgen wurden aber in einem kurzen Teaser mit dem Hauptdarsteller Alan Ritchson angekündigt:

Noch wurde nicht bekanntgegeben, welche Buchvorlage in Staffel 3 behandelt wird. Für 2024 ist der Release eines 29. Werks aus der Feder von Lee Child angekündigt. Darsteller Ritchson gibt an, dass als Vorlage ein „Top 10“-Buch herangezogen wird. Daher ist ausgeschlossen, dass der neue Roman in der Serie verarbeitet wird. Die Folgen der ersten und zweiten Staffel sind im Abonnement von Amazon Prime enthalten. Bei Netflix, Disney+ oder anderen Anbietern gibt es die Thriller-Serie nicht.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.