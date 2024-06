Reinfall für Netflix, Disney+ und Amazon: 13 Filme und Serien, die böse gefloppt sind

8 / 14

Jahr für Jahr haut Netflix Action-Blockbuster mit namhaften Stars raus, die weit hinter den Erwartungen zurückbleiben – in die enttäuschende Tradition von Red Notice, The Gray Man und Army of the Dead reihte sich 2023 der Film Heart of Stone nahtlos ein.

Charaktere ohne Tiefgang und eine Geschichte ohne neue Ideen ließen den mauen Thriller mit Gal Gadot auch auf Rotten Tomatoes im Niemandsland versacken – die Publikumswertung von 50 Prozent und die Kritikerwertung von 30 Prozent sprechen Bände.