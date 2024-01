MagentaTV MegaStream mit Netflix & mehr: Lohnt sich das?

Das Angebot an Streaming-Diensten ist mittlerweile kaum zu überschauen. Manchmal gibt es Aktionen, bei denen man mehrere Online-Anbieter in einem Paket buchen kann. So bietet Telekom die MagentaTV-MegaStream-Option an. Was ist darin enthalten und lohnt sich das?

In der Option bekommt man die Inhalte des hauseigenen Pakets „Magenta TV“ sowie einen Zugang zu Disney+, Netflix und RTL+. Die Kosten liegen bei 20 Euro im Monat, wobei die ersten 6 Monate gratis sind. Der Tarif muss mindestens für 24 Monate (2 Jahre) gebucht werden. Einen bestehenden Telekom-Festnetz- oder -Internet-Tarif benötigt man nicht. Bestandskunden bekommen möglicherweise angepasste Angebote.

Magenta TV MegaStream ist ein zeitlich begrenzt verfügbares Angebot. Die Aktion läuft vermutlich nur noch bis zum 31. Januar 2024, kann aber auch vorzeitig beendet oder verlängert werden.

MagentaTV MegaStream: Kosten im Vergleich mit Abos bei RTL+, Netflix & Disney

Zieht man das kostenlose erste Halbjahr ab, liegen die monatlichen Gebühren für MagentaTV-MegaStream bei 15 Euro monatlich. Achtung: Ab dem 25. Vertragsmonat erhöht sich der Preis auf 26 Euro monatlich. Lohnt sich das Abo-Paket mit den verschiedenen Streaming-Diensten? So verhalten sich die monatlichen Gebühren von MegaStream im Vergleich zu den Einzelpreisen der Anbieter:

RTL+ Premium : 6,99 Euro

: 6,99 Euro Netflix (Standard-Abo) : 12,99 Euro

: 12,99 Euro Disney+ (Standard-Abo) : 8,99 Euro

: 8,99 Euro Magenta TV (Einzelzugang) : 10 Euro

: 10 Euro Gesamtkosten für alle einzeln gebuchten Dienste: 28,97 Euro + 10 Euro für Magenta TV = 38,97 Euro pro Monat

Wer also ohne die MegaStream-Option alle Abo-Pakete einzeln buchen würde, bezahlt in den ersten 2 Jahren fast 20 Euro mehr, beziehungsweise sogar 24 Euro, wenn man die 6 Gratis-Monate berücksichtigt.

Für wen lohnt sich MagentaTV MegaStream?

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. Wer viel Zeit mit Filme, Serien und Shows verbringt, macht mit dem MegaStream-Paket nichts verkehrt und kann pro Monat ordentlich sparen. Alleine Netflix und Disney+ haben Hunderte Stunden Unterhaltung im Katalog. Auch Free-TV kann man mit MegaStream sehen. Hat man nicht so viel Zeit und kann eh nur einen der angebotenen Dienste ausgiebig nutzen, lohnt sich das Kombi-Paket hingegen eher nicht.

Die MagentaTV-MegaStream-Option eignet sich für alle, die gerne und viel fernsehen und sich dabei nicht auf einen Dienst festlegen möchten. Man bekommt damit Zugriff auf viele Serien-Highlights, etwa die Star-Wars-Umsetzungen bei Disney+, die Produktionen von Netflix und Shows von RTL+. Auch Sport-Fans bekommen viel Material zu sehen. Neben den EM-Spielen bei MagentaTV gibt es zum Beispiel bei RTL+ viele NFL-Übertragungen sowie pro Spieltag ein Spiel der englischen Premier League. Eine Übersicht sehenswerter Netflix-Serien findet ihr hier:

Was ist bei MegaStream enthalten?

Magenta TV ist der hauseigene Streaming-Dienst von Telekom. Hier bekommt man Zugriff auf über 180 lineare TV-Sender, rund 100 davon in HD-Qualität (zur Senderliste), sowie diverse exklusive Streaming-Inhalte. So kann man zum Beispiel die neuen „The Walking Dead“-Spin-offs oder den Monk-Film darüber sehen. Zudem können Fußball-Fans ausnahmslos alle Spiele nur über diesen Streaming-Dienst empfangen, ausgewählte Partien werden nicht im Free-TV übertragen.

Um auf Netflix & Co. zuzugreifen, kann man die normalen Apps der jeweiligen Streaming-Dienste wählen. Ein bestehendes Netflix-Abonnement kann mit MegaStream verbunden werden, sodass man nicht doppelt bezahlen muss. Nutzer der Premium-Option von Netflix werden dann zunächst auf die im Telekom-Angebot enthaltene Standard-Option heruntergestuft. Gegen einen Aufpreis von 5 Euro pro Monat kann die Premium-Option danach über das Telekom-Kundencenter wieder freigeschaltet werden. Auch ein Disney+-Abonnement kann weitergenutzt werden. Je nachdem, wo man den Disney-Zugang gebucht hat, muss man dafür anders vorgehen. So verhindert man, dass möglicherweise doppelte Kosten anfallen, falls man schon einen der enthaltenen Dienste gebucht hat.

