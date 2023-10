Super Mario Bros. Wonder: Komplettlösung für alle Samen & Münzen

Willkommen zu unserer Komplettlösung zu Super Mario Bros. Wonder. Insgesamt acht Welten und über 70 Level mit einigen Sammelobjekten erwarten euch in diesem wundervollen 2D-Abenteuer. In Videos zu jedem Level zeigen wir euch hier deshalb, wo ihr alle Wundersamen, violette Blumenmünzen und alternative Wege findet.

Super Mario Bros. Wonder Facts

Alle Medaillen für einen 100-%-Spielstand

Wenn ihr das Spiel startet und euch euren Spielstand anseht, werden euch vermutlich die Konturen für sechs Medaillen unter der Reihe der gesammelten Königssamen auffallen. Ihr müsst bestimmte Leistungen vollbringen, um diese Medaillen zu erhalten. Wenn ihr alle besitzt, erreicht ihr die 100 % und euer Spielstand wird mit einem grünen Haken versehen.

Folgende Dinge müsst ihr schaffen, um die Medaillen zu bekommen:

1. Medaille : Spielt das Spiel einmal durch.

: Spielt das Spiel einmal durch. 2. Medaille : Sammelt alle Wundersamen.

: Sammelt alle Wundersamen. 3. Medaille : Sammelt alle 10er-Blumenmünzen.

: Sammelt alle 10er-Blumenmünzen. 4. Medaille : Erreicht in allen Leveln die Spitze der Zielflagge.

: Erreicht in allen Leveln die Spitze der Zielflagge. 5. Medaille : Sammelt alle 32 Abzeichen. Das ist erst möglich, wenn ihr die vorherigen Erfolge geschafft habt. Dann wird nämlich ein geheimes Level freigeschaltet. Wenn ihr es beendet, werdet ihr mit einem geheimen Abzeichen belohnt.

: Sammelt alle 32 Abzeichen. Das ist erst möglich, wenn ihr die vorherigen Erfolge geschafft habt. Dann wird nämlich ein geheimes Level freigeschaltet. Wenn ihr es beendet, werdet ihr mit einem geheimen Abzeichen belohnt. 6. Medaille: Kauft alle 144 Aufsteller. Wenn euch nicht mehr viele fehlen, solltet ihr die restlichen beim Laden in der Spezial-Welt kaufen, da ihr dort garantiert neue Aufsteller erhalten könnt.

Habt ihr das alles gemacht, gibt es für euch nichts mehr zu tun, da ihr dann einen 100-%-Spielstand besitzt. Die einzige Belohnung dafür ist, dass sich der Titelbildschirm des Spiels ändert. Damit euch das alles gelingt, zeigen wir euch nachfolgend in Videos die Lösungen für alle Level.

Hinweis: Die Komplettlösung befindet sich im Aufbau und wird demnächst erweitert!

Welt 1: Röhrenfelsen-Wiese

Die erste Welt in Super Mario Bros. Wonder ist die Röhrenfelsen-Wiese. Sie ist sehr umfangreich und umfasst elf Level, einen Palast-Level sowie einige weitere Herausforderungen.

Willkommen im Blumenkönigreich!

Super Mario Bros. Wonder: W1-1 Willkommen im Blumenkönigreich Abonniere uns

auf YouTube

Piranha-Pflanzen-Parade

Super Mario Bros. Wonder: W1-2 Piranha-Pflanzen-Parade Abonniere uns

auf YouTube

Nichts wie hinterher!

Super Mario Bros. Wonder: W1-3 Nichts wie hinterher! Abonniere uns

auf YouTube

Einen Gallopteros hält gar nichts auf!

Super Mario Bros. Wonder: W1-4 Einen Gallopteros hält gar nichts auf! Abonniere uns

auf YouTube

Roll, roll, Rollf!

Super Mario Bros. Wonder: W1-5 Roll, roll, Rollf! Abonniere uns

auf YouTube

Rasende Rollschuh-Koopas

Super Mario Bros. Wonder: W1-6 Rasende Rollschuh-Koopas Abonniere uns

auf YouTube

Röhrendickicht im Sumpf

Super Mario Bros. Wonder: W1-7 Röhrendickicht im Sumpf Abonniere uns

auf YouTube

Spike-Versteck im Senkröhrental

Super Mario Bros. Wonder: W1-8 Spike-Versteck im Senkröhrental Abonniere uns

auf YouTube

Gallopteros-Stampede

Super Mario Bros. Wonder: W1-9 Gallopteros-Stampede Abonniere uns

auf YouTube

Elastis im Zwielichtwald

Super Mario Bros. Wonder: W1-10 Elastis im Zwielichtwald Abonniere uns

auf YouTube

Mit Rollfs durch die Lüfte

Super Mario Bros. Wonder: W1-11 Mit Rollfs durch die Lüfte Abonniere uns

auf YouTube

Palast der Röhrenfelsen-Wiese

Super Mario Bros. Wonder: W1-12 Palast der Röhrenfelsen-Wiese Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.