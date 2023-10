Super Mario Bros. Wonder: Alle Suchtrupp-Rätsel abschließen

Der Schwierigkeitsgrad von Super Mario Bros. Wonder ist nicht so hoch, sodass ihr selten Probleme haben werdet. Zu den kniffligsten Leveln zählen allerdings die Suchtrupp-Rätsel. Diese sind nämlich für den Multiplayer-Modus ausgelegt, sodass es hier und da nervig sein kann, alle Wundermarken im Singleplayer zu suchen. Deshalb verraten wir euch in diesem Guide, wie ihr alle Rätsel meistert!

Rätsel der Verstecke

Der Suchtrupp-Level „Rätsel der Verstecke“ befindet sich in Welt 2. Die Fundorte der fünf Wundermarken sind folgende:

1. Wundermarke : Springt nach dem Start über der kleinen Brücke herum, um unsichtbare Blöcke zu finden, die eine Marke offenbaren.

: Springt nach dem Start über der kleinen Brücke herum, um unsichtbare Blöcke zu finden, die eine Marke offenbaren. 2. Wundermarke : Klettert danach in die gelbe Röhre daneben, um zur zweiten Marke zu gelangen.

: Klettert danach in die gelbe Röhre daneben, um zur zweiten Marke zu gelangen. 3. Wundermarke : Nach der Röhre steht nach dem Abgrund ganz rechts eine Vase. Links daneben ist ein unsichtbarer Block. Aus dem Block wächst eine Ranke, die zur Marke führt.

: Nach der Röhre steht nach dem Abgrund ganz rechts eine Vase. Links daneben ist ein unsichtbarer Block. Aus dem Block wächst eine Ranke, die zur Marke führt. 4. Wundermarke : Springt danach auf die untere Ebene und danach rechts in den Abgrund, wo sich die nächste Marke befindet.

: Springt danach auf die untere Ebene und danach rechts in den Abgrund, wo sich die nächste Marke befindet. 5. Wundermarke: Nachdem ihr mithilfe der Röhre wieder nach oben gelangt, gibt es zwischen den zwei Röhren links von euch oben einen unsichtbaren Block, der die letzte Marke erscheinen lässt. Nutzt am besten das Elefanten-Power-Up, da der Block sehr hoch ist.

Das folgende Video zeigt euch noch mal in bewegten Bildern, wie ihr das Rätsel der Verstecke löst!

Rätsel der Leere

Der Suchtrupp-Level „Rätsel der Leere“ befindet sich in Welt 3. Da es hier ausschließlich darum geht, unsichtbare Blöcke zu entdecken, ist es schwierig, das in Textform zu beschreiben. Schaut euch deshalb am besten gleich das untere Video an, das die Lösung zeigt.

Rätsel der Röhren

Der Suchtrupp-Level „Rätsel der Röhren“ befindet sich in Welt 4. Die Fundorte der fünf Wundermarken sind folgende:

1. Wundermarke : Klettert nach dem Start in die sechste Röhre. Im Untergrund ist beim großen blauen Block links eine weitere Röhre versteckt, die zur Marke führt.

: Klettert nach dem Start in die sechste Röhre. Im Untergrund ist beim großen blauen Block links eine weitere Röhre versteckt, die zur Marke führt. 2. Wundermarke : Wenn ihr wieder oben seid, müsst ihr ganz nach rechts in die Röhre. Beim Seil habt ihr nicht genug Platz, um es so herauszuziehen. Sucht nach unsichtbaren Blöcken, um an Höhe zu gewinnen.

: Wenn ihr wieder oben seid, müsst ihr ganz nach rechts in die Röhre. Beim Seil habt ihr nicht genug Platz, um es so herauszuziehen. Sucht nach unsichtbaren Blöcken, um an Höhe zu gewinnen. 3. Wundermarke : Springt dann auf die obere Ebene und klettert rechts in die vorletzte Röhre. Schiebt dann rechts die Röhre zur Seite, um eine Marke zu entdecken.

: Springt dann auf die obere Ebene und klettert rechts in die vorletzte Röhre. Schiebt dann rechts die Röhre zur Seite, um eine Marke zu entdecken. 4. Wundermarke : Ganz oben in der Mitte gibt es eine Plattform mit einer Wundermarke.

: Ganz oben in der Mitte gibt es eine Plattform mit einer Wundermarke. 5. Wundermarke: Schiebt auf der oberen Ebene links die große Röhre nach links. So könnt ihr links über den Bildschirmrand springen und die letzte Marke holen.

Das folgende Video zeigt euch noch mal in bewegten Bildern, wie ihr das Rätsel der Röhren löst!

Rätsel der Items

Der Suchtrupp-Level „Rätsel der Items“ befindet sich in Welt 6. Die Fundorte der fünf Wundermarken sind folgende:

1. Wundermarke : Mithilfe der Elefantenform müsst ihr die Eisenkugel nach links bugsieren, um den Weg zur Marke freizumachen.

: Mithilfe der Elefantenform müsst ihr die Eisenkugel nach links bugsieren, um den Weg zur Marke freizumachen. 2. Wundermarke : Rechts bei den schwebenden Plattformen müsst ihr euch in der Bohrerform auf die mittlere Plattform stellen und euch eingraben. Sobald die Plattform die rechte Wand berührt, müsst ihr euch nach rechts durch die Wand graben.

: Rechts bei den schwebenden Plattformen müsst ihr euch in der Bohrerform auf die mittlere Plattform stellen und euch eingraben. Sobald die Plattform die rechte Wand berührt, müsst ihr euch nach rechts durch die Wand graben. 3. Wundermarke : Benutzt das Seifenblasen-Power-Up, um die drei Cheep-Cheeps oben rechts in der Wand zu besiegen.

: Benutzt das Seifenblasen-Power-Up, um die drei Cheep-Cheeps oben rechts in der Wand zu besiegen. 4. Wundermarke : Links neben den Cheep-Cheeps müsst ihr als Elefant mit dem Rüssel die Blöcke aktivieren. Ein unsichtbarer Block sorgt für eine Ranke, die zu einer Marke führt.

: Links neben den Cheep-Cheeps müsst ihr als Elefant mit dem Rüssel die Blöcke aktivieren. Ein unsichtbarer Block sorgt für eine Ranke, die zu einer Marke führt. 5. Wundermarke: Ganz oben links befindet sich die letzte Marke in einer Ecke. Nutzt Seifenblasen als Sprungplattform, um die Marke zu erreichen.

Das folgende Video zeigt euch noch mal in bewegten Bildern, wie ihr das Rätsel der Items löst!

