Super Mario Bros. Wonder: Alle geheimen Ausgänge finden

Wie aus anderen Mario-Spielen bekannt, gibt es auch in Super Mario Bros. Wonder geheime Ausgänge. Dadurch erhaltet ihr einen zusätzlichen Wundersamen und schaltet auf der Oberwelt alternative Wege frei, die im besten Fall zu neuen Leveln führen, die ihr sonst verpasst hättet. In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr alle Geheimausgänge findet.

Super Mario Bros. Wonder Facts

Geheime Ausgänge selbst erkennen

Super Mario Bros. Wonder macht es euch zum Glück sehr einfach, die Level mit einem Geheimausgang zu ermitteln. Dazu müsst ihr auf der Oberwelt die Levelansicht mit der L-Taste aufrufen. Wenn ihr in einem Level alles geschafft habt (Spitze der Zielflagge, alle Wundersamen und alle Blumenmünzen), dann wird der Level mit einem grünen Haken markiert. Da dieser Stempel aber leicht transparent im Hintergrund ist, nimmt man das nicht zwingend wahr.

Wenn ihr euch also durch die Levelansicht klickt und dort einen Level entdeckt, in dem ihr scheinbar alles gesammelt habt, aber der grüne Haken fehlt, dann bedeutet es, dass dort ein geheimer Ausgang sein muss. So könnt ihr die Level mit einem Geheimausgang problemlos identifizieren, jetzt müsst ihr nur noch den zweiten Ausgang finden. Damit euch das gelingt, zeigen wir euch alle alternativen Weg nachfolgend in kurzen Videos zu jedem Level.

Geheimer Ausgang in W1 Piranha-Pflanzen-Parade

Super Mario Bros. Wonder: Geheimer Ausgang in "Piranha-Pflanzen-Parade" Abonniere uns

auf YouTube

Geheimer Ausgang in W1 Einen Gallopteros hält gar nichts auf

Super Mario Bros. Wonder: Geheimer Ausgang in "Einen Gallopteros hält gar nichts auf" Abonniere uns

auf YouTube

Geheimer Ausgang in W1 Gallopteros-Stampede

Super Mario Bros. Wonder: Geheimer Ausgang in "Gallopteros-Stampede" Abonniere uns

auf YouTube

Geheimer Ausgang in W2 Rutschpartie im Platzda-Tal

Super Mario Bros. Wonder: Geheimer Ausgang in "Rutschpartie im Platzda-Tal" Abonniere uns

auf YouTube

Geheimer Ausgang in W3 Abschlusstest: Nicht trödeln

Super Mario Bros. Wonder: Geheimer Ausgang in "Abschlusstest: Nicht trödeln" Abonniere uns

auf YouTube

Geheimer Ausgang in W3 Königssamen-Villa

Dieser Geheimausgang ist sehr fies, da er in keinen richtigen Level ist. Dadurch macht es den Anschein, dass ihr eigentlich alles in Welt 3 erledigt habt – der Weg zur Spezial-Welt fehlt jedoch. Um diesen Weg freizuschalten, müsst ihr nach Abschluss von Welt 3 einfach noch einmal die Königssamen-Villa betreten.

Geheimer Ausgang in W4 Geheimgänge im Schiebemax-Haus

Super Mario Bros. Wonder: Geheimer Ausgang in "Geheimgänge im Schiebemax-Haus" Abonniere uns

auf YouTube

Geheimer Ausgang in W5 Expedition 3: Gift-Ruinen

Super Mario Bros. Wonder: Geheimer Ausgang in "Expedition 3: Giftruinen" Abonniere uns

auf YouTube

Geheimer Ausgang in W5 Poplins in Not

Dieser Geheimausgang ist genauso gemein wie der in Welt 3, aber da ihr das Prinzip jetzt kennt, werdet ihr bestimmt schon eine Vermutung haben. Auch hier müsst ihr den Level „Poplins in Not“ noch einmal spielen, nachdem ihr Welt 5 beendet habt. Dadurch schaltet ihr den Weg zur Spezial-Welt frei.

Geheimer Ausgang in W6 Im Reich der Rotumbas

Super Mario Bros. Wonder: Geheimer Ausgang in "Im Reich der Rotumbas" Abonniere uns

auf YouTube

Geheimer Ausgang in W6 Heißes Pflaster

Super Mario Bros. Wonder: Geheimer Ausgang in "Heißes Pflaster" Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.