Super Mario Bros. Wonder: Nintendo muss Vorbesteller des Switch-Hits enttäuschen

Am 20. Oktober 2023 erscheint Super Mario Bros. Wonder – Nintendos nächster Switch-Hit. Vorbesteller wurden mehrere Goodies versprochen, doch nun muss Nintendo die Fans enttäuschen. Der versprochene Antistressball wurde kurzerhand gestrichen.

Super Mario Bros. Wonder: Kein Antistressball für Vorbesteller

Wer sich Super Mario Bros. Wonder über den My Nintendo Store vorbestellt hat, sollte einen Blick in sein Mail-Postfach werfen. Wie Collectors-Junkies berichtet, werden alle Vorbesteller von Nintendo via Mail darüber in Kenntnis gesetzt, dass eines der versprochenen Goodies nicht ausgeliefert werden kann.

Eigentlich sollten alle Vorbesteller sowohl ein Pin-Set als auch einen Antistressball in Form der im Spiel vorkommenden Elefantenfrucht erhalten. Bei der Produktion des Antistressballs kam es jedoch allem Anschein nach zu Problemen, sodass sich Nintendo kurzerhand dazu entschlossen hat, die kleine Dreingabe zu streichen. Ob die Qualität am Ende Nintendos Ansprüchen nicht genügte oder es schlichtweg nicht möglich war, die entsprechende Menge an Bällen in der kurzen Zeit zu produzieren, ist nicht bekannt.

Immerhin gibt es für Vorbesteller eine kleine Entschädigung. Nintendo weist in den Mails darauf hin, dass Vorbesteller als Wiedergutmachung einen 5-Euro-Gutschein für den My-Nintendo-Store erhalten.

Neue Power-Ups, Wundereffekte und ein Abzeichensystem, das großen Einfluss auf euer Spiel haben kann – im Übersichts-Trailer zeigt Nintendo, was sich alles bei Super Mario Bros. Wonder ändert:

Super Mario Bros. Wonder – offizieller Übersichts-Trailer

Schicksal von Amazon- und Alza-Kunden noch offen

Ob auch Kunden, die Super Mario Bros. Wonder über Amazon oder Alza bestellt haben, mit dem Gutschein rechnen können – oder sie schlichtweg einen Rabatt auf ihren Kauf erhalten – ist uns zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Amazon hat das Vorbesteller-Bundle inzwischen offline genommen, bei Alza ist das Bonus-Goodie ebenfalls nicht mehr als Teil des Lieferumfangs gelistet.

