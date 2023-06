Man könnte annehmen, dass Spielfiguren, die einem schon das ganze Leben lang bekannt sind, steinalt sein müssen. Doch das ist nicht immer der Fall. Bowser, der ultimative Bösewicht im Super-Mario-Universum, könnte sogar jünger sein als ihr.

Nintendo Facts

Super Mario: Bowser ist nicht mal 40 Jahre alt

Die meisten Gamer haben im Laufe ihres Lebens wahrscheinlich schon einmal ein Super-Mario-Bros.-Spiel gespielt, denn alles begann bereits im Jahr 1985 mit der Veröffentlichung des Originals für das NES. Das Spiel, ein Nachfolger des Spielhallenspiels Mario Bros. aus dem Jahr 1983, war ein großer Erfolg und führte zu einer Serie, die bis heute fortbesteht.

Obwohl Bowser, auch bekannt als König der Koopas, von Anfang an dabei ist, ist er keine 200 Jahre alte Schildkröte, wie man vielleicht denken würde. Im Gegenteil, der aktuelle Bowser ist erst 34 Jahre alt. Diese Information stammt aus einem neuen Video für die Nintendo Switch, in dem gezeigt wird, wie man ein neues Nintendo-Konto erstellt.

Im Video gibt Bowser zahlreiche Informationen über sich preis, einschließlich seines Geburtsdatums: 5. Februar 1989. Bowser ist also 34 Jahre alt. Im selben Video erfahren wir auch, dass Bowser Jr. am 3. März 2010 Geburtstag hat und somit 13 Jahre alt ist. Dies sind die ersten bekannten Geburtstage beider Figuren.

Überzeugt euch im Video selbst von seinem angegebenen Alter:

How to Create a Nintendo Account

Bowser ist 34? Da gibt es eine Überschneidung

Tatsächlich ist Bowser laut des Videos erst 34 Jahre alt, obwohl er bereits im Jahr 1985 zum ersten Mal in einem Spiel auftauchte und demnach 38 Jahre alt sein müsste. Wurde das Geburtsdatum für das Video zufällig gewählt oder fällt es mit einem anderen Ereignis in der Geschichte des Unternehmens zusammen? Vielleicht handelt es sich auch um einen anderen Bowser. Doch egal, was genau nun zutrifft, viele werden schockiert sein, dass die Spielfigur Bowser im Prinzip jünger ist als sie selbst.