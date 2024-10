Bitter für Nintendo: Mario-Game für die Switch landet Wochen vor Release im Netz

Nintendo schafft es einfach nicht, die Leaks zu stoppen. Jetzt ist auch eine Version von Mario & Luigi: Brothership im Internet gelandet, obwohl der Release noch viele Tage entfernt ist.

Großer Mario-Leak: Switch-Spieler müssen aufpassen

Am 7. November erscheint Mario & Luigi: Brothership für die Nintendo Switch. Wenn ihr euch auf das Spiel freut und vorher nichts über Story oder Gameplay-Überraschungen wissen wollt, solltet ihr in den nächsten Tagen vorsichtig sein. Eine ROM des Mario-RPGs soll schon auf Emulatoren verfügbar sein. Online können also überall Spoiler lauern.

Anzeige

In einschlägigen Emulatoren-Subreddits und auf X (früher Twitter) gibt es einige Nutzer, die behaupten, Mario & Luigi: Brothership bereits spielen zu können und das auch mit Video-Material beweisen. Nintendo-YouTuber Nintendo Prime zeigt außerdem, dass online Disc-Versionen des Spiels zum Verkauf angeboten werden (Quelle: Nintendo Prime).

In unserer GIGA-Preview hat Mario & Luigi: Brothership eine gute Figur gemacht. Bei den unten stehenden Händlern könnt ihr das Spiel jetzt schon offiziell vorbestellen:

Mario & Luigi: Brothership Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2024 12:25 Uhr

Geleakte Nintendo-Spiele: Das sind die Konsequenzen für alle Gamer

Mario & Luigi: Brothership ist nicht das erste Nintendo-Spiel, das vor dem Release im Internet gelandet ist. Erst kürzlich ist auch The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom geleaked.

Anzeige

Dem immer vorsichtigen Nintendo sind diese Leaks sicherlich ein Dorn im Auge. Der Switch-Hersteller nimmt immerhin auch häufiger Emulatoren und andere Fan-Projekte ins Visier. Langfristig dürften ungeduldige Fans, die jetzt schon Mario & Luigi zocken, der Szene also eher schaden.

Anzeige

Geleakte Spiele könnten weiterhin zum Niedergang physischer Spiele-Editionen beitragen. Wenn immer häufiger Disc-Versionen vor dem offiziellen Release auftauchen, löst Nintendo das Problem am einfachsten, indem der Switch-Hersteller sie schlicht später ausliefert. Bisher haben Nintendo-Fans noch eine große Vorliebe für die physischen Versionen von Games – zumindest im Vergleich zu PS5- und Xbox-Spielern, die größtenteils digitale Spiele kaufen.

Schaut euch hier den Trailer für Mario & Luigi: Brothership an:

Mario & Luigi: Brothership – Ankündigungstrailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.