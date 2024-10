Spieler hassen, dass die PS5 Pro kein Laufwerk hat – aber Sony macht alles richtig

Die PS5 Pro ist während der Ankündigung vor allem durch den hohen Preis aufgefallen. Für 800 Euro bekommen Spieler nicht mal ein Laufwerk. Neue Zahlen zur Konsole beweisen allerdings, dass Sony damit nur auf die Gamer reagiert.

PS5, Xbox und Switch: Spieler kaufen digital

Digitale Spielekäufe sind schnell und einfach. Neue Zahlen zu PlayStation 5 beweisen jetzt, dass immer mehr Spieler direkt im PlayStation-Store shoppen. Laut Analyst Mat Piscatella seien vom Januar bis August 2024 in den USA ganze 78 Prozent der PS5-Spiele über die digitale Ladentheke gewandert – noch mal drei Prozent mehr als im Jahr davor.

Die PS5 ist hier nicht allein. Auch der Xbox Series X|S sind es mit 91 Prozent (90 Prozent im Vorjahr) sogar noch mehr digitale Spielekäufe. Viele Nintendo-Spieler scheinen ihre Spiele dagegen noch in der Hand halten wollen. Auch auf der Hybridkonsole ist der Anteil allerdings von 52 Prozent auf 53 Prozent gestiegen (Quelle: Bluesky).

Piscatella berücksichtig für seine Analyse nur Spiele, die sowohl in digitaler als auch in physischer Form verkauft werden. Dies würde allerdings nicht zwingend die tatsächliche Nachfrage widerspiegeln, da Händler weniger physische Spiele bereitstellen und Publisher digitale Versionen stärker bewerben.

Darum hat die PS5 Pro kein Laufwerk

Die Zahlen machen allerdings eine klare Tendenz der Konsolen-Spieler deutlich. Wenn es einen klaren Wunsch nach physischen Spielen gebe, würden Händler diese sicherlich auch anbieten.

Auch wird jetzt deutlich, warum Sony so zuversichtlich auf ein mitgeliefertes Laufwerk in der PS5 Pro verzichten konnte. Viele Spiele brauchen es schlicht gar nicht mehr. Der Konsolen-Hersteller befeuert damit allerdings auch einen Teufelskreis: Ohne Laufwerk kaufen mehr Spieler digital, was wiederum den Bedarf nach einem Laufwerk senkt. Beim Blick auf das Verhalten der Spieler macht Sony also alles richtig. Für 800 Euro wäre ein Laufwerk aber trotzdem nett gewesen – selbst wenn es seltener zum Einsatz kommt.

In den digitalen Shops sind neue Spiele nur eine Sekunde entfernt. Allerdings gehören euch die Spiele auch nicht wirklich. Auf Steam sagt Valve das jetzt auch ganz deutlich. Eine Lizenz für ein Spiel kann auch wieder entzogen werden.

Schaut euch hier unsere Einschätzung zur PS5 Pro an:

