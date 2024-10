God of War auf die Ohren: Sony kündigt PlayStation-Konzertreihe an – auch in Deutschland

Ihr liebt die Musik von PlayStation-Spielen? Dann könnt ihr sie euch 2025 in den Konzertsälen der Welt anhören. PlayStation The Concert besucht dabei auch einige Städte in Deutschland.

Sony kündigt PlayStation-Konzerte an

Oft wird über Gameplay und Grafik von Videospielen diskutiert, doch auch die Musik ist von zentraler Bedeutung. Sony kündigt jetzt die Konzertreihe „PlayStation The Concert“ an, dank der ihr Videospiel-Soundtracks nochmal ganz neu wertschätzen könnt.

Das Live-Musik-Event soll „klassische und moderne Instrumente vereinen“ und die Soundtracks mit „visueller Technologie“ kombinieren. Vermutlich seht ihr also schickes Gameplay, während ihr den vertrauten Klängen lauscht. In der offiziellen Ankündigung bestätigt Sony bereits Musik aus den Spielen The Last of Us, Horizon, Ghost of Tsushima und God of War.

PlayStation The Concert: Das sind die Termine in Deutschland

Die bisher bekannten Deutschland-Termine finden allesamt im Mai 2025 statt:

1. Mai: Festhalle in Frankfurt

4. Mai: Hanns Martin Schleyer-Halle in Stuttgart

6. Mai: Uber Arena in Berlin

7. Mai: Barclays Arena in Hamburg

8. Mai: PSD Bank Dome in Düsseldorf

18. Mai: Olympiahalle in München

So bestellt ihr jetzt schon Karten

Auf der offiziellen PlayStation-Website könnt ihr ab sofort Tickets für PlayStation The Concert kaufen:

Im FAQ verspricht Sony weiter „atemberaubende visuelle und akustische Tiefe“, die mit fortschrittlicher LED- und Projektionstechnologie sowie Surround-Sound erreicht werden soll. Der PS5-Hersteller weißt auch darauf hin, dass die Musik aus Spielen mit Inhalten für Erwachsene stammen und Minderjährige daher von einem Erwachsenen begleitet werden müssen.