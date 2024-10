Nintendo kann es nicht stoppen: Switch-Geheimnis kennt jetzt jeder

Nintendo startet einen exklusiven Test für ein Switch-Online-Feature. Der Konsolen-Hersteller hat um Stillschweigen gebeten, doch die Spieler lassen sich davon nicht abhalten.

Update vom 23. Oktober: Der Switch-Playtest ist inzwischen gestartet und noch mehr Gameplay aus dem Nintendo-MMO ist ins Internet gesickert. Einige Teilnehmer streamen sich sogar dabei, wie sie das Spiel zocken. Nintendo geht erwartbar hart dagegen vor und löscht Bildmaterial wann immer möglich.

Update vom 21. Oktober:

Obwohl Nintendo um Stillschweigen gebeten hat, haben Fans sofort alle Informationen zum mysteriösen Switch-Playtest ins Internet gestellt. Entwarnung: Es hat nichts mit der Switch 2 zu tun.

Die neuen Infos stammen von der offiziellen Website für das Switch Online: Playtest Program. Akzeptierte Teilnehmer wurden über eine Art Nintendo-MMO informiert. Spieler sollen zusammenarbeiten, um einen großen Planeten auf kreative Weise zu bebauen – klingt ein wenig wie Minecraft.

Es soll Zonen geben, in denen nur ein Spieler aktiv werden kann, aber auch eine Gemeinschaftszone, in der Teilnehmer interagieren können. Auf der Website sind auch Bilder aufgetaucht, die wir hier aber nicht zeigen werden. Schon jetzt ist Nintendo fleißig dabei, jedes verfügbare Bildmaterial aus dem Internet zu entfernen.

Noch unklar ist, ob Nintendo wirklich dieses Spiel testen will oder nur die dahinter liegende Technik. Das tatsächliche MMO könnte also zu einem bestehenden Franchise gehören. Sicherlich kommen mehr Infos ans Licht, sobald der Playtest am 23. Oktober startet (Quelle: The Verge).

Update vom 14. Oktober:

Es hat keinen ganzen Tag gedauert bis, die verfügbaren Plätze für den Switch-Online-Playtest voll waren. Nintendo hat das Ende der Anmeldephase auf X (früher Twitter) bestätigt.

Twitter-Nutzer OatmealDome hat es geschafft und verrät jetzt, dass Nintendo den bisher immer noch geheimen Inhalt des Tests auch geheim halten möchte. Der Switch-Hersteller verlangt, dass die Teilnehmer mit niemandem über das neue Feature reden und auch ihren Download-Code mit niemandem teilen (Quelle: OatmealDome). Es bleibt abzuwarten, ob die Nutzer auch so verschwiegen sind, wie es Nintendo gerne hätte.

Originalmeldung vom 10. Oktober:

Mysteriöser Nintendo-Playtest angekündigt: Bald geht’s los

Nintendo hat überraschend ein Playtest-Programm angekündigt. Auf der offiziellen Nintendo-Website verrät der Konsolen-Hersteller lediglich, dass es sich um ein neues Feature für Nintendo Switch Online auf der Nintendo Switch handelt. Einziger Hinweis ist, dass Teilnehmer exklusive Software auf ihre Konsole herunterladen müssen.

Nintendo zufolge werden Spieler nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ ausgewählt. Insgesamt sollen 10.000 Teilnehmer zugelassen werden. Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr einige Regeln beachten:

Ihr benötigt eine aktive Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket.

Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein.

Euer Nintendo-Account muss in Japan, den USA, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, in Deutschland, in Italien oder in Spanien registriert sein.

Um der hochexklusiven Gesellschaft beizutreten, müsst ihr euch auf der offiziellen Nintendo-Website anmelden. Der Anmeldezeitraum startet in Deutschland am 10. Oktober um 17 Uhr und endet am 15. Oktober um 16:59 Uhr. Sind alle Plätze voll, endet die Frist auch früher. Der Playtest selbst soll am 23. Oktober starten und bis zum 5. November andauern.

Nintendo-Fans spekulieren über Switch-Feature

Nintendo-Fans auf Reddit spekulieren bereits, was es mit dem Playtest-Programm auf sich haben könnte. Sie vermuten Features wie Game-Streaming, ein neues Miiverse, einen GameCube Emulator oder vielleicht sogar eingebauten Sprach-Chat. Es gibt auch Hoffnungen, dass das neue Feature etwas mit der Switch 2 zu tun haben könnte, auch wenn das eher unwahrscheinlich ist.

Gewissheit gibt es erst zum Start des Playtests. Sicherlich wird einer der 10.000 Auserwählten verraten, um was für ein Switch-Feature es sich handelt. Möglicherweise ist es wieder ein Wecker. Es ist auch gut möglich, dass Nintendo bereits vorher auspackt, um ein Leak zu verhindern.

Hand aufs Herz: Wie viel Geld würdet ihr für die Switch 2 ausgeben?

