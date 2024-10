Switch 2 muss warten: Neues Nintendo-Produkt ist verrückt und fürchterlich

Anstatt die Switch 2 anzukündigen, präsentiert Nintendo einen interaktiven Wecker. Das perfekte Gerät, um euch so richtig zu nerven. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Update: Der Nintendo-Wecker Alarmo ist jetzt auch im deutschen My Nintendo Store verfügbar und kostet 99,99 Euro (im Nintendo-Store ansehen). Nintendo Sound Clock: Alarmo im Store ansehen

Originalmeldung:

Wer braucht schon die Switch 2? Nintendo kündigt eigenen Wecker an

Ihr liebt Nintendo-Spiele? Dann wollt ihr doch sicherlich auch mit Klängen von Spielen wie Super Mario Odyssey oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild in den neuen Tag starten. Der Switch-Hersteller kündigt jetzt den interaktiven Wecker Alarmo an – anstatt die nächste Konsole vorzustellen, auf die alle warten.

Mit Alarmo könnt ihr euch jeden Morgen von Videospielmusik wecken lassen, die bei Bedarf dann auch immer lauter wird. Damit aber noch nicht genug: Der Nintendo-Wecker erkennt eure Bewegungen und reagiert mit entsprechenden Tönen.

Rekelt ihr euch also im Bett und hadert mit dem Schicksal, jetzt schon aufstehen zu müssen, untermalt Alarmo das mit den wohlklingenden Geräuschen von Super Mario, der Münzen einsammelt. Ding, Ding, Ding, Ding, genau das, was ich morgens schon immer gebraucht habe. Schafft ihr es dann aus dem Bett, ertönt eine triumphale Melodie.

Alarmo enthält sieben Weckrufvariationen sowie verschiedene Melodien und Klänge für jedes der fünf enthaltenen Spielen. Bei diesen handelt es sich um Super Mario: Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3, Ring Fit Adventure und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Später sollen noch Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons folgen, die ihr kostenlos erhaltet, wenn Alarmo mit eurem Nintendo-Account verknüpft ist (Quelle: Nintendo).

Im amerikanischen My Nintendo Store kostet Alarmo 99,99 US-Dollar. Ein Preis für deutsche Nintendo-Fans steht noch nicht fest.

Der Nintendo-Wecker macht mir Angst Der Alarmo-Wecker ist definitiv eines der verrückteren Nintendo-Produkte. Features wie Schlummerklänge zum Einschlafen und Schlaf-Statistiken sollen noch das gewisse Etwas beisteuern, aber das Grundproblem bleibt: Wer will denn bitte jeden Morgen von Musik geweckt werden, die er liebt. Wenn ich tagsüber irgendwo den Wecker-Ton meines Handys höre, schrecke ich innerlich zusammen. Und das soll jetzt jedes Mal passieren, wenn ich die ikonischsten aller Nintendo-Soundeffekte höre? Das klingt für mich persönlich wie ein waschechter Albtraum. Martin Hartmann