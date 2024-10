3 grandiose Kult-Shooter erscheinen noch im Oktober für die Switch

Stalker: Legends of the Zone kommt einige Monate nach dem Release für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S nun auch für die Switch heraus.

Zurück in die Zone – nun auch auf der Switch

In Stalker: Legends of the Zone steckt die komplette Trilogie der Reihe von Singleplayer-Shootern aus dem Hause GSC Game World. Konkret sind das folgende Spiele:

Stalker: Shadow of Chornobyl (2007)

Stalker: Clear Sky (2008)

Stalker: Call of Pripyat (2009)

Die Trilogie erschien bereits im März 2024 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S. Das Release-Datum für die Switch-Version wurde nun auch bekannt gegeben. Die Zone für unterwegs gibt es ab dem 31. Oktober 2024. Aktuell ist noch keine Produktseite im Nintendo eShop zu finden. Die bereits erschienenen Konsolenversionen lagen preislich jedoch bei 39,99 Euro. Ob es eine physische Version für die Switch geben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Worum geht es in Stalker eigentlich?

Der Horror-Survival-Shooter ist ein reines Singleplayer-Spiel mit einigen Rollenspiel-Elementen. Beim Setting handelt es sich um eine alternative Timeline, in der es einen zweiten mysteriösen Unfall im Atomkraftwerk Tschernobyl gab. Die Welt im Gebiet rund um die Katastrophe, eben jene Zone, wird von merkwürdigen Anomalien und Mutanten heimgesucht.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Stalkers, also Personen, die sich in die gefährliche Zone wagen, um diese zu untersuchen. Dabei drohen nicht nur Mutanten und tödliche Strahlung, sondern auch möglicherweise feindlich gesinnte NPCs, je nachdem welche der Fraktionen ihr im Spiel unterstützt.

Wie steht es um die Fortsetzung?

Stalker 2: Heart of Chornobyl soll nach mehrfachen Verschiebungen nun am 20. November 2024 erscheinen. Das Spiel erscheint auf den Konsolen zunächst nur für die Xbox Series X|S. Ein Release für den PC steht parallel an, PlayStation-Nutzer müssen allerdings noch warten. Außerdem ist Stalker 2 ab Release in Microsofts Game Pass verfügbar.

Eine Veröffentlichung für die Switch dürfte schon durch die Verwendung der Unreal Engine 5 eine große Herausforderung werden.

