Until Dawn: Alle Enden – so rettet ihr alle Teenager

Until Dawn ist erbarmungslos und zwingt euch zu schnellen Entscheidungen unter Zeitdruck. Dabei entscheidet sich auch das Schicksal der acht Teenies, die in der Abgeschiedenheit um ihr Überleben kämpfen. Doch welche Entscheidungen müsst ihr treffen damit alle Charaktere überleben und was führt dazu das niemand den nächsten Sonnenaufgang zu sehen bekommt? Wir zeigen euch alle Enden im Spiel und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.

In Until Dawn werdet ihr stets mit den Konsequenzen eurer Entscheidungen konfrontiert. Sicherlich werdet ihr es beim ersten Durchspielen nicht schaffen, dass alle acht Teenager den nächsten Sonnenaufgang erleben. Daher zeigen wir euch, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit alle überleben. Außerdem verraten wir euch auch, wie ihr das schlechteste Ende in Until Dawn zu sehen bekommt.

Spoilerwarnung! Wir gehen im Folgenden auf Einzelheiten der Handlung ein und verraten wichtige Details!

Alle Enden – so überleben alle oder keiner

Trefft ihr eine Entscheidung in Until Dawn, so steht diese fest und ihr müsst mit den Konsequenzen leben. Da ihr innerhalb eines Kapitels nicht speichern könnt, solltet ihr euch also gut überlegen welche Optionen ihr wählt. Erst nach erstmaligen Durchspielen habt ihr die Möglichkeit, einzelne Kapitel noch einmal anzuwählen und alternative Entscheidungen zu treffen. Ihr müsst dann jedoch folgende Kapitel nochmals absolvieren, damit ihr alternative Enden freischaltet. Jeder Charakter kann in Until Dawn sterben, ihr könnt es aber auch schaffen, dass alle überleben. Im Folgenden geben wir euch die nötigen Voraussetzungen für diese Szenarien.

Gutes Ende: Alle überleben

Für das beste Ende müssen alle Charaktere überleben. Dies schaltet zusätzliche eine geheime Sequenz im Abspann von Until Dawn frei. Für die einzelnen Charaktere müssen dabei folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Josh: Findet alle Hinweise der Zwillinge, damit Josh das Tattoo seiner Schwester wiedererkennt. Lasst euch nicht davon irritieren wenn er in Episode 4 bei den Kreissägen stirbt, das spielt keine Rolle.

Jessica: Nachdem sie aus der Berghütte verschleppt wird, muss Mike ihr so schnell wie möglich nach laufen. Rutscht am Ende der Jagd den Berg hinunter. Anschließend trefft ihr Jessica in Kapitel 10 mit Matt wieder. Versteckt euch immer mit ihr, sobald euch die Chance dazu gegeben wird. Versucht nicht vor euren Angreifern wegzulaufen.

ihr so schnell wie möglich nach laufen. Rutscht am Ende der Jagd den Berg hinunter. Anschließend trefft ihr Jessica in Kapitel 10 mit wieder. Versteckt euch immer mit ihr, sobald euch die Chance dazu gegeben wird. Versucht nicht vor euren Angreifern wegzulaufen. Matt: Attackiert nicht den Hirsch und helft Emily nicht wenn sie vom Turm hängt. Springt stattdessen von ihr weg. Später mit Jessica solltet ihr euch immer verstecken und nicht vor den Angreifern weglaufen.

nicht wenn sie vom Turm hängt. Springt stattdessen von ihr weg. Später mit Jessica solltet ihr euch immer verstecken und nicht vor den Angreifern weglaufen. Emily: Absolviert ihre Quicktime Events ohne Fehler und erschießt sie in Kapitel 8 nicht im Sicherheitsraum.

Ashley: Wenn ihr bei den Kreissägen zwischen ihr und Josh entscheiden müsst, opfert Josh. Geht in Kapitel 9 nicht den Geräuschen aus der Mine nach, sondern bleibt bei der Gruppe.

entscheiden müsst, opfert Josh. Geht in Kapitel 9 nicht den Geräuschen aus der Mine nach, sondern bleibt bei der Gruppe. Chris: Sobald er die Waffe erhält und vor die Entscheidung gestellt wird, ob er sich oder Ashley erschießen soll, richtet die Waffe gegen euch selbst (es sind nur Platzpatronen). Zielt auch nicht auf Ashley. Sie wird Chris dann in Kapitel 8 die Tür öffen, wenn dieser vom Wendigo gejagt wird. Ihr müsst dort jedoch auch die Quicktime Events mit Chris schaffen.

erschießen soll, richtet die Waffe gegen euch selbst (es sind nur Platzpatronen). Zielt auch nicht auf Ashley. Sie wird Chris dann in Kapitel 8 die Tür öffen, wenn dieser vom Wendigo gejagt wird. Ihr müsst dort jedoch auch die Quicktime Events mit Chris schaffen. Sam: Sie kann vor dem Finale nicht sterben. Absolviert ihre Quicktime Events in Kapitel 10 fehlerfrei, und sie wird leben.

Mike: Er kann vor dem Finale nicht sterben. Absolviert seine Quicktime Events in Kapitel 10 fehlerfrei. Wenn Sam am Ende des Kapitels die Wahl hat den Lichtschalter zu betätigen oder Mike zu helfen, entscheidet euch für letzteres.

Habt ihr alle Voraussetzungen erfüllt und alle acht Teenies haben überlebt, erhaltet ihr zudem folgende Trophäen:

Erfolg: Quicklebendig Trophäe: Gold Alle Jungs haben bis zum Morgen überlebt.

Erfolg: Vier Töchter der Dunkelheit Trophäe: Gold Alle Mädchen haben bis zum Morgen überlebt.

Erfolg: Sie leben alle Trophäe: Gold Alle acht Freunde haben bis zum Morgen überlebt.

Erfolg: Kein Schreckenstod für Jessica Trophäe: Silber Jessica hat ihre Nacht des Schreckens überlebt.

Die Überlebenden erzählen während des Abspanns im Polizeiverhör ihre Version der Geschichte.

Schlechtes Ende: Keiner überlebt

Für das böse Ende darf keiner der acht Freunde die Nacht überleben. Im Abspann bekommt ihr dann einen Zusammenschnitt wie jeder der Teenager ums Leben gekommen ist. Dieses Ende zu erreichen ist vergleichsweise einfach. Versagt einfach bei allen möglichen Quicktime-Events und ihr erhaltet das schlechte Ende. Zudem schaltet ihr folgende Trophäe frei:

Erfolg: Das ist DAS Ende Trophäe: Gold Niemand hat bis zum Morgen überlebt.

