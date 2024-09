Warhammer 40K Space Marine 2: Alle Datablöcke finden

Warhammer 40K Space Marine 2 hat 35 Datablöcke in der Kampagne und den Einsätzen versteckt. Damit ihr nicht lange suchen müsst, haben wir euch die Fundorte aller Datablöcke in diesem Guide beschrieben. Wenn ihr alle findet, bekommt ihr die Trophäe “Datengewinnung”.

Datablöcke in der Kampagne

23 Datablöcke sind in der Kampagne versteckt. Diese sind schwieriger zu finden, als in den Einsätzen.

Mission 1: Himmelsfeuer

Vier Datablöcke sind in der ersten Mission zu finden.

Der erste Datablock ist praktisch direkt auf dem Weg. (© Screenshot GIGA)

Datablock 1: Stormtalon-Absturz, Kadaku

Aufgabe: Bahne dir einen Weg durch den Dschungel

Kurz nachdem ihr den Dschungel betretet, seht ihr links eine explosive Pflanze. Zerschießt die Pflanze. Dahinter findet ihr den ersten Datablock

Der zweite Datablock ist um einiges fieser versteckt. (© Screenshot GIGA)

Datablock 2: Fahnenfluchtgeständnis

Aufgabe: Bahne dir einen Weg durch den Dschungel

Ihr kommt zu einer zerbrochenen Brücke. Springt die Brücke runter und tötet die Feinde. Geht rechts den Hang hoch.

Wenn ihr oben seid, geht geradeaus weiter. Ihr kommt zu einem Abhang. Springt diesen herunter und ihr findet den zweiten Datablock.

Geht oben nicht den Pfad nach links weiter, bis ihr den Datablock habt.

Der Dritte Datablock ist wieder relativ einfach zu finden. (© Screenshot GIGA)

Datablock 3: Anti-Tyraniden-Offensive, Kadaku

Aufgabe: Durchquere die Basis

Kurz nachdem ihr die Basis betreten habt, kommt ihr an eine Kreuzung. Geht den Weg mit der Treppe hinauf. Oben findet ihr den dritten Datablock.

Der vierte Datablock ist leicht zu verpassen. (© Screenshot GIGA)

Datablock 4: Wunsch nach Datenvernichtung

Aufgabe: Erreiche das Zielsystem

Ihr erreicht einen großen Aufzug. Lauft um den Aufzug herum. Auf der Rückseite findet ihr den Datablock.

Nehmt den Aufzug erst, nachdem ihr den Datablock gefunden habt. Sonst müsst ihr das Level noch einmal spielen.

Mission 2: Aufbruch

Vier Datablöcke sind in dieser Mission zu finden.

Der fünfte Datablock wird von ein paar Gegnern bewacht. (© Screenshot GIGA)

Datablock 5: Kampf, Adeptus Astartes/Tyranide, Kadaku

Aufgabe: Erreiche die Anlage des Adeptus Mechanicus

Dieser Datablock ist früh im Level zu finden. Ihr seht ein verlassenes Lager in einem Berghang. Geht den Hang neben dem Lager hinauf. Links führt ein Weg direkt über das Lager.

Ihr seht einen zerstörten Panzer und eine Gegnergruppe. Hinter dem Panzer liegt der fünfte Datablock.

Der sechste Datablock ist sehr einfach versteckt. (© Screenshot GIGA)

Datablock 6: Tyranidenangriff, Einstufung: Absorber, Kadaku

Aufgabe: FInde den Transmitter

Ihr betretet ein Gebäude. Geradeaus, vor euch, seht ihr ein rotes Licht. Geht darauf zu und ihr findet Sandsäcke. Hinter den Sandsäcken liegt der Datablock.

Der siebte Datablock ist besonders fies versteckt. (© Screenshot GIGA)

Datablock 7: Trauer über heilige Maschinen

Aufgabe: Finde den Transmitter

Ihr findet diesen Datablock kurz nach dem Pyroblaster. Stellt die Energie für die Tür wieder her. Danach kommt ihr in einen Raum. Zwei Türen führen zu den Sektoren 43 und 44.

Öffnet die Tür von Sektor 43 mit der grünen Konsole. Geht durch die Tür und dann nach rechts. Vor einem großen Ventilator findet ihr den Datablock.

Für den achten Datablock braucht ihr das Jetpack. (© Screenshot GIGA)

Datablock 8: Bericht, Tyranideninvasion, Kadaku

Aufgabe: Erreiche die Absturzstelle

Direkt nachdem ihr die Jetpacks bekommt, kommt ihr in eine Höhle. Springt die Klippe auf der linken Seite hoch. Auf der Klippe findet ihr den Datablock.

Mission 3: Machinus Divinitus

Drei Datablöcke sind in dieser Mission zu finden.

Den neunten Datablock findet ihr nach einer großen Schlacht. (© Screenshot GIGA)

Datablock 9: Abgebrochene Liturgie für ausgebrannten Kondensator

Aufgabe: Gehe zum Kontrollzentrum des Aufzugs

Beschützt die Brücke, bis sie ausgefahren ist. Überquert die Brücke, geht aber nicht in das Gebäude. Geht links den Gang entlang. Ihr kommt auf das Dach, auf dem der Datablock liegt.

Der zehnte Datablock wird von einer Leiche bewacht. (© Screenshot GIGA)

Datablock 10: Terminierung: 101010-S

Aufgabe: Zu den Datablöcken

Betretet die Anlage durch die Ventilatorschächte. Sucht nach der Tür zum Sektor 4. In dem Gang dahinter findet ihr den Datablock.

Der elfte Datablock ist nach einem Bosskampf zu finden. (© Screenshot GIGA)

Datablock 11: Unzulässiger Befehl

Aufgabe: Zu den Datablöcken

Tötet den Carnifax und kämpft euch durch die Fabrik. Wartet, bis sich die Tür nach dem Tyranidenangriff öffnet.

Ihr kommt zu einer Kreuzung. Geht geradeaus weiter und ihr kommt direkt zum Datablock.

Mission 4: Diener der Maschine

Zwei Datablöcke sind in dieser Mission zu finden.

Der zwölfte Datablock ist ebenfalls nach einem Bosskampf zu finden. (© Screenshot GIGA)

Datablock 12: Kanonenwartung, 1.002.81

Aufgabe: Rücke zur Position des Neurotrophen vor

Besiegt den Liktor und nehmt den Aufzug. Geht einmal links um den Aufzug herum. Auf der Rückseite findet ihr den Datablock.

Der dreizehnte Datablock ist eure Belohnung für Chairons Rettung. (© Screenshot GIGA)

Datablock 13: Abgabeneintreibung, Avarax

Aufgabe: Rücke zum Tempel von Thaseean vor

Ihr findet diesen Datablock nachdem ihr Chairon gerettet habt. Geht den Schutt hinunter, bis ihr eine Rampe seht. Geht an der Rampe vorbei. Ihr findet den Datablock hinter einer Wand.

Mission 5: Leerenlied

Drei Datablöcke sind in dieser Mission zu finden.

Dies ist der erste Datablock mit einer fortlaufenden Geschichte. (© Screenshot GIGA)

Datablock 14: Mögliche Häresie, Adeptus Astra Telepathica, 2287.8

Aufgabe: Stelle die Energieversorgung der Tür wieder her

Ihr seht eine Tür und einen roten Schalter. Geht den linken Gang entlang. Am Ende des Ganges liegt der Datablock auf einem Terminal.

Diesen Datablock findet ihr kurz, bevor ihr euer Jetpack verliert. (© Screenshot GIGA)

Datablock 15: Mögliche Häresie, Adeptus Astra Telepathica, 2288.2

Aufgabe: Rücke zum Eingang des Relais vor

Nachdem ihr eure Jetpacks bekommen habt, kommt ein großer Kampf. Nach dem Kampf öffnet ihr eine große Tür. Hinter der Tür ist eine Waffenstation.

Ihr seht an der Wand einen Vorsprung. Springt mit eurem Jetpack auf den Vorsprung drauf. Auf einem Tisch findet ihr den Datablock.

Wenn ihr weitergeht, bekommt ihr ein Störgeräusch. Staub in der Luft macht euer Jetpack nutzlos. Wenn ihr das Störgeräusch hört, kehrt um.

Dieser Datablock ist direkt neben der Treppe. (© Screenshot GIGA)

Datablock 16: Mögliche Häresie, Adeptus Astra Telepathica 2289.5

Aufgabe: Übermittle Lord Calgar eine Nachricht.

Nach dem Carnifax Bosskampf, nehmt ihr einen Aufzug. Geht die Treppe hinunter. Ihr seht drei Marines mit Flammenwerfern. Rechts neben der Treppe liegt der Datablock.

Mission 6: Sinkende Dämmerung

Vier Datablöcke sind in dieser Mission zu finden.

Dieser Datablock liegt direkt neben eurem Weg. (© Screenshot GIGA)

Datablock 17: Auswirkungen von Noctilit-Immission

Aufgabe: Rücke zur Kathedrale vor

Fliegt mit euren Jetpacks zur Kathedrale. Links vom Eingang seht ihr einen Friedhof. Hinter den Grabsteinen ist der Datablock versteckt.

Dieser Datablock startet eine weitere Nebengeschichte. (© Screenshot GIGA)

Datablock 18: Gruftausgrabung, Analoges Back-Up-Log 8.6

Aufgabe: Rücke zur Mechanicus-Anlage vor

Nachdem die Atreus den Kristall gerammt habt, kommt ihr auf einen Friedhof. Geht die linke Treppe herunter. Folgt dem linken Pfad. Ihr erreicht eine Sackgasse mit einer Statue und dem Datablock.

Dieser Datablock führt die Geschichte fort. (© Screenshot GIGA)

Datablock 19: Gruftausgrabung, Analoges Back-Up-Log 8.7

Aufgabe: Erforsche die Ruinen

Nachdem ihr ein gelbes Auge zerstört habt, kommt ihr in einen Raum. Dort trefft ihr auf Imurahs Phantom. Haltet euch links und ihr findet den Datablock auf einer Plattform.

Dieser Datablock liegt direkt neben seiner Verfasserin. (© Screenshot GIGA)

Datablock 20: Gruftausgrabung, Analoges Back-Up-Log, 9.9

Aufgabe: Rücke zu Aurora vor

Schiebt ein gelbes Hindernis zur Seite und tötet die Gegnerhorde. Folgt weiter dem Weg, bis ihr zu einem Lager kommt. Dort findet ihr den Datablock und eine Leiche.

Mission 7: Bellum Sempiternus

3 Datablöcke sind in dieser Mission zu finden.

Wichtig: Ihr könnt diese Mission nicht einzeln starten. Wenn ihr einen Datablock hier verpasst, müsst ihr Mission 6 noch einmal spielen.

Der Datablock und ein Marine, der nicht begeistert ist. (© Screenshot GIGA)

Datablock 21: Auswirkungen von Warp-Immission

Aufgabe: Gehe zur Position der 2. Kompanie

Zu Beginn der Mission springt ihr eine Karte herunter. Geht den Gang links entlang und dann die Kreuzung nach rechts. Ihr findet den Datablock neben einem verstörten Soldaten.

Dieser Datablock ist schwer zu verpassen. (© Screenshot GIGA)

Datablock 22: Bestattung, Adeptus Astartes, Orden des Salamanders

Aufgabe: Rücke zum zweiten Trupp vor

Ihr kommt in einen Raum mit einem großen Sarkophag in der Mitte. Geht geradeaus an dem Sarkophag vorbei. Geht die Treppen hoch. Der Datablock liegt auf einem Altar.

Der letzte Datablock der Kampagne ist fies versteckt. (© Screenshot GIGA)

Datablock 23: Zahl der Verstorbenen auf Demerium

Aufgabe: Rücke zum Obelisken vor

Der letzte Datablock der Kampagne liegt hinter einer Schuttwand. Geht den Balkon entlang und seht, wie Straban den Obelisken aktiviert.

Im nächsten Raum ist rechts von euch eine Schuttwand. Hinten im Raum hat diese Wand ein Loch. Geht durch das Loch. Auf der anderen Seite hält eine Leiche den letzten Datablock.

Datablöcke in Einsätzen

Es gibt 12 Datablöcke in den Einsätzen, zwei pro Einsatz.

Einsatz 1: Inferno

(©ScreenshotGiga)Dieser Datablock ist gut gebunkert. (© Screenshot GIGA)

Datablock 24: Behebung unzulässiger Munitionslagerung

Aufgabe: Erreiche das Lager des Astra Militarum

Folgt dem Pfad zum Missionsziel. Ihr kommt zu einem Bunker. Geht in den Bunker und ihr findet den Datablock.

Dieser Datablock liegt direkt auf dem Weg (© Screenshot GIGA)

Datablock 25: Dankbarkeit für Promethium

Aufgabe: Rücke zur Aussichtsplattform vor

Öffnet die Tür und folgt dem Missionspfad. Vor dem Aufzug kommt ihr an einer Nische vorbei. Auf einer der Konsolen liegt der Datablock.

Steigt nicht in den Aufzug, bevor ihr den Datablock aufgesammelt habt.

Einsatz 2: Enthauptung

(©ScreenshotGiga)Dieser Datablock liegt auf einem Balkon. (© Screenshot GIGA)

Datablock 26: Letzte Predigt

Aufgabe: Gehe zum Brückenturm

Oben in der Kathedrale führt ein Tor auf den Balkon. Erledigt die Feinde. Ganz links liegt der Datablock.

An diesem Datablock kann man leicht vorbeilaufen. (© Screenshot GIGA)

Datablock 27: Brückenbau, Anmerkung des Aufsehers

Aufgabe: Verfolge den Schwarmtyrann

Folgt dem Lüftungskanal zu einem großen Raum. Tötet die Gegnerhorde. Rechts in dem Raum ist eine Nische mit dem Datablock.

Gegenüber der Nische, am anderen Ende des Ganges, seht ihr zwei große Ventilatoren.

Einsatz 3: Vox Liberatis

Diesen Datablock findet ihr wahrscheinlich aus Versehen. (© Screenshot GIGA)

Datablock 28: Zeugung eines Besessenen, I

Aufgabe: Finde eine Möglichkeit den Warpschild zu zerstören

Dieser Datablock ist nach dem ersten Aufzug der Mission zu finden. Folgt dem Pfad rechts. Wenn das Gebäude zerstörter wird, geht nach links.

Links seht ihr eine Treppe. Geht diese ganz nach oben und ihr findet den Datablock. Folgt dem Schuttpfad erst, nachdem ihr den Block eingesammelt habt.

Diesen Datablock könnt ihr kaum verfehlen. (© Screenshot GIGA)

Datablock 29: Zeugung eines Besessenen, II

Aufgabe: Untersuche die untere Ebene der Kathedrale

Nehmt den großen Aufzug nach unten. Nachdem ihr unten angekommen seid, durchsucht den Raum. Der Datablock liegt auf einer Kiste.

Einsatz 4: Reliquiar

Um diesen Datablock zu finden, habt ihr mehrere Versuche. (© Screenshot GIGA)

Datablock 30: Gruß eines Servitors, Demerium

Aufgabe: Gehe zum Warpleuchtfeuer

Ihr erreicht einen Raum mit einer grün leuchtenden Konsole. Geht die linke Treppe hoch. Ganz hinten liegt der Datablock.

Dieser Datablock wird von einem Drachen bewacht. (© Screenshot GIGA)

Datablock 31: Häretikerangriff, Demerium

Aufgabe: Gehe zum Warpleuchtfeuer

Schließt alle Aufgaben im Raum mit der grün leuchtenden Konsole ab. Nun müsst ihr zu einer Kathedrale vorstoßen. Weich dem Drachenfeuer aus.

Betretet die Kathedrale. Rechts ist ein Balkon. Auf dem Balkon findet ihr den Datablock.

Einsatz 5: Fall des Atreus

Habt es nicht zu eilig, sonst verpasst ihr diesen Datablock. (© Screenshot GIGA)

Datablock 32: Nicht autorisierter Überschreibungsversuch

Aufgabe: Gehe zur Mechanicus-Anlage

Ihr müsst zuerst einen großen Stein mit einem Kran hochheben. Lasst euch in das Loch fallen. Ihr steht in einem Lagerraum.

Geht links um den Ort herum, an dem ihr heruntergesprungen seid. Hinten im Raum findet ihr den Datablock.

Ein weiterer Datablock, der auf dem Weg liegt. (© Screenshot GIGA)

Datablock 33: Statusbericht: Schlachtbarke, Schwert von Atreus

Aufgabe: Gehe zur Mechanicus-Anlage

Ihr müsst einen Turm erklimmen, der aus mehreren Rampen besteht. In der Mitte des Turms ist links eine Nische. Dort liegt der Datablock auf einer Kiste.

Einsatz 6: Ballistisches Triebwerk

Der vorletzte Datablock ist ein hygienischer Alptraum. (© Screenshot GIGA)

Datablock 34: Verschollener Servoschlepper

Aufgabe: Gehe zum Militarumdepot

Geht in die Anlage und öffnet die große Tür. Haltet euch anschließend rechts. Dort findet ihr den Datablock auf einem blutigen Tisch.

Der letzte Datablock ist mitten auf einem Schlachtfeld. (© Screenshot GIGA)

Datablock 35: Kriegsvorbereitung, Avarax

Aufgabe: Rücke zum Zug vor

Nutzt die Konsole, um den Weg für den Zug freizumachen. Geht durch die Tür und springt die Plattformen herunter.

Ihr seid nun auf einem Bahnhof. Geht nach links. Ihr seht einen Panzer an einem Fleischhaufen. Neben dem Panzer liegt der letzte Datablock.

