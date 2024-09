Nur für kurze Zeit: Gewaltigen Shooter auf Steam kostenlos zocken

PC-Spieler können einen Multiplayer-Shooter mit riesigen Gefechten jetzt komplett kostenlos zocken. Das Angebot gilt allerdings nur für eine kurze Zeit. Das Einführungsvideo zu Squad könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Großen Militär-Shooter auf Steam drei Tage kostenlos zocken

Shooter-Fans aufgepasst. Der Militär-Shooter Squad ist jetzt drei Tage, also bis zum 30. September 2024, komplett kostenlos verfügbar. Während der Wochenendaktion könnt ihr euch in Multiplayer-Gefechte mit bis zu 100 Spielern stürzen. Es warten Panzer, Helikopter, Boote und Infanterie-Action.

Squad klingt dadurch schon wie ein gefundenes Fressen für Battlefield-Spieler. Gleichzeitig will der Shooter aber auch Fans von realistischeren Militär-Simulationen begeistern. Entwickler Offworld legt dabei besonderes Augenmerk auf die Bild-in-Bild-Zielfernrohre, die für noch mehr Immersion sorgen sollen.

Wenn ihr nach dem Gratis-Wochenende weiterzocken wollt, könnt ihr gleich einen ordentlichen Steam-Rabatt nutzen. Squad kostet aktuell 60 Prozent weniger, der Preis sinkt von 48,88 Euro auf 19,59 Euro (auf Steam ansehen). Das Angebot gilt noch bis zum 3. Oktober.

Squad Offworld

In Squad auf Steam stecken zahlreiche Fahrzeuge und Waffen, die ihr auf riesigen Karten ausprobieren könnt. (© Offworld/ Valve)

Steam-Spieler bewerten Squad sehr positiv

Squad legt ebenfalls großen Wert auf Teamwork und Kommunikation mit den Mitkämpfern. Zusätzlich könnt ihr auf den großen Karten auch eigene Befestigungen bauen, die als Spawnpunkte für das Team dienen.

Bei den Steam-Spielern kommt Squad gut an. Insgesamt bewerten 83 Prozent der mehr als 138.000 Reviews das Spiel positiv. Aus den Rezensionen geht allerdings auch hervor, dass ihr hier kein Call of Duty mit Panzern erwarten dürft. So sollen die Gefechte langsam und taktisch ausfallen – Alleingänge werden bestraft. Wenn ihr euch aber ein paar Freunde schnappt, die bereit sind, sich in ein komplexes Spiel hineinzufuchsen, könnt ihr mit Squad viel Spaß haben.

