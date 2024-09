Der Herr der Ringe trifft Stardew Valley: Ich will diese Life-Sim sofort spielen

Wie heimelig kann ein Spiel sein, das Der Herr der Ringe und Life-Sim-Mechaniken à la Stardew Valley verbindet? Tales of the Shire will die Antwort darauf finden.

In Tales of the Shire werdet ihr zum haarfüßigen Hobbit

Habt ihr schon gewusst, dass seit einer Weile eine Stardew-Valley-ähnliche Lebenssimulation mit Hobbits entwickelt wird? In Tales of the Shire können Cozy-Gamer ein gemütliches Leben im Auenland führen – samt Angeln, Kochen und dem Anbauen von Obst und Gemüse.

Jetzt sind neben einem 18-minütigen Showcase-Video auch die ersten Previews von YouTubern zum Spiel erschienen. Der Release liegt zwar noch ein paar Monate entfernt – aber der erste Blick auf das Spiel ist schon vielversprechend.

Schaut euch das Showcase-Video selbst an – leider ist es aber nur auf Englisch verfügbar:

Tales of the Shire: Showcase (Englisch)

Kochen, Angeln, Gärtnern: In Wasserau gibt es jede Menge zu tun

Tales of the Shire (auf Steam ansehen) scheint sich mit bekannten Gameplay-Mechaniken aus dem Farming- und Life-Sim-Genre einzudecken, hat aber wohl auch ein paar Überraschungen zu bieten.

Nachdem ihr euren eigenen Hobbit gestaltet habt, zieht er nach Wasserau – eine kleine Siedlung in Hobbingen, die noch nicht offiziell als Dorf anerkannt wurde. Hier könnt ihr die eigensinnigen Hobbits kennenlernen, Obst, Gemüse oder auch Blumen anpflanzen, angeln, euer Haus dekorieren und Geheimnisse in der idyllischen Umgebung finden.

Im Showcase-Video wird jedoch schnell klar, dass selbst in Wasserau nicht alles perfekt läuft: Die starken Persönlichkeiten der Hobbits geraten schnell aneinander und die Wasserauer ärgern sich darüber, nicht offiziell als Dorf gelten zu dürfen.

Indem ihr ausgesuchte Speisen kocht und Hobbits zum Essen einladet, könnt ihr wohl nicht nur Streitigkeiten beilegen, sondern auch alsbald Teil der Wasserau-Familie werden. Die Gemeinschaft ist am wichtigsten, ganz besonders für Hobbits – und vielleicht klappt es dann auch mit dem offiziellen Dorftitel?

Tales of the Shire soll am 25. März 2025 erscheinen. Übrigens hat der 25. März eine besondere Bedeutung in der Der-Herr-der-Ringe-Lore: An diesem Datum soll Sauron nämlich endgültig besiegt worden sein.

