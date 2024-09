Warframe: Alle Ressourcen und mögliche Fundorte

Ressourcen sind in Warframe essenziell für neue Exo-Rüstungen, Waffen oder Wächter. Mithilfe von Blaupausen verarbeitet ihr sie sogar zu neuen Warframes. Erfahrt hier alles zu den Fundorten, Seltenheitsstufen und Arten von Ressourcen.

Anzeige

So funktionieren Ressourcen in Warframe

Ressourcen findet ihr auf allen Planeten in Warframe. Sie können von feindlichen Soldaten und Bossen fallengelassen oder in Vorratsbehälter, Spinden und zerbrechlichen Objekten wie Kisten oder Fässern gefunden werden.



Die Ressourcen nehmt ihr als kleine Container in den Farben Gelb, Grün oder Blau wahr. Navigationsressourcen hingegen, werden in Form von Kugeln und verschiedenen Farbtönen dargestellt. Die Kolorierung hat folgende Bedeutung:

Gelb : Gewöhnliche und ungewöhnliche Ressourcen

: Gewöhnliche und ungewöhnliche Ressourcen Grün : seltene Ressourcen

: seltene Ressourcen Blau: Forschungsressourcen

Anzeige

Seltenheitsstufen der Ressourcen

Die Ressourcen werden in drei Seltenheitsstufen eingeteilt. Von ungewöhnlichen Rohstoffen findet ihr meistens mehrere Hundert Stück, während sich ungewöhnliche und seltene Ressourcen auf wenige Stückzahlen beschränken. So werden die Mengen an Rohstoffen in etwa verteilt:

Gewöhnlich : 100 und mehr

: 100 und mehr Ungewöhnlich : 10 bis 30 Stück

: 10 bis 30 Stück Selten: 1 bis 3 Stück

Anzeige

Diese Arten von Ressourcen gibt es

Die verschiedenen Arten von Ressourcen in Warframe werden ebenfalls in Kategorien eingeteilt. Auf diese Rohstoffe werdet ihr früher oder später stoßen:

Gewöhnliche Ressourcen : Diese üblichen Rohstoffe findet ihr in hohen Stückzahlen in Vorratsbehältern, Spinden und sonstigen zerbrechlichen Objekten. Zudem lassen feindliche Soldaten und Bosse diese Ressourcen fallen.

: Diese üblichen Rohstoffe findet ihr in hohen Stückzahlen in Vorratsbehältern, Spinden und sonstigen zerbrechlichen Objekten. Zudem lassen feindliche Soldaten und Bosse diese Ressourcen fallen. Ungewöhnliche Ressourcen : Diese Art von Rohstoffen findet ihr an denselben Orten wie die gewöhnlichen Ressourcen. Allerdings ist die Stückzahl geringer.

: Diese Art von Rohstoffen findet ihr an denselben Orten wie die gewöhnlichen Ressourcen. Allerdings ist die Stückzahl geringer. Seltene Ressourcen : Diese Rohstoffe werden meist nur von Endbossen eines Planetens fallengelassen. In seltenen Fällen können sie als Loot von normalen Gegnern oder in Vorratsbehältern sowie Spinden vorkommen.

: Diese Rohstoffe werden meist nur von Endbossen eines Planetens fallengelassen. In seltenen Fällen können sie als Loot von normalen Gegnern oder in Vorratsbehältern sowie Spinden vorkommen. Forschungsressourcen : Diese Rohstoffe nutzt ihr - logischerweise - zur Forschung von neuen Gegenständen. Ihr erkennt sie an der blauen Farbe. Mit etwas Glück lassen auch normale Soldaten diese Ressourcen fallen.

: Diese Rohstoffe nutzt ihr - logischerweise - zur Forschung von neuen Gegenständen. Ihr erkennt sie an der blauen Farbe. Mit etwas Glück lassen auch normale Soldaten diese Ressourcen fallen. Navigationsressourcen: Diese Ressourcen benutzt ihr zur Herstellung von Schlüsseln. Navigationskoordinaten findet ihr in Containern, während ihr Signalfeuer von den Gardisten gewinnen könnt.

Anzeige

Fundorte der Ressourcen

Hier eine Liste zu den Fundorten aller Ressourcen. Schließt Missionen auf den jeweiligen Planeten ab und erledigt den Endboss dieser Stage, um an die zahlreichen Rohstoffe zu kommen.

Fundorte aller gewöhnliche Ressourcen

Ressourcen Fundorte Bergungsgut Mars, Jupiter und Sedna Ferrit Merkur, Erde und Neptun Kryotik Venus, Erde, Phobos, Europa und Neptun Legierungsplatten Venus, Phobos, Ceres, Jupiter, Pluto, Sedna und Void Nanosporen Saturn, Neptun, Eris und Wrack Polymerbündel Merkur, Venus und Uranus

Fundorte aller ungewöhnliche Ressourcen

Ressourcen Fundort Oxium Venus, Mars, Ceres, Jupiter, Europa, Neptun, Uranus und Eris Plastide Phobos, Saturn, Uranus, Pluto und Eris Rubedo Erde, Phobos, Europa, Pluto, Sedna und Void Schaltkreise Venus und Ceres

Fundorte aller seltenen Ressourcen

Ressourcen Fundort Argon-Kristall Void Gallium Mars und Uranus Morphide Merkur, Mars, Phobos, Europa und Pluto Neurale Sensoren Jupiter Neuroden Erde, Eris und Wrack Orikin-Zelle Ceres, Saturn und Wrack Steuermodul Europa, Neptun und Void

Anzeige

Fundorte aller Forschungsressourcen:

Ressourcen Fundort Detonit-Ampulle Merkur, Erde, Ceres, Saturn, Uranus und Sedna Fieldron-Probe Venus, Mars, Jupiter, Europa, Neptun, Pluto und Eris Mutagen-Probe Eris und Wrack Pigment Auf allen Planeten außer Lua Tellurium Uranus

Um bestimmte Ressourcen zu bekommen, müsst ihr teilweise sehr lange farmen und viele Missionen abschließen, aber das dürfte für euch als Warframe-Spieler wohl nichts neues sein.