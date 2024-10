Until Dawn: Fundorte aller Hinweise und Totems

In Until Dawn könnt ihr jede Menge Sammelgegenstände finden. Diese sind nicht nur schnödes Beiwerk, sondern geben euch Hinweise auf zukünftige Ereignisse und können teilweise beim Retten der Teenager helfen. Wir führen euch zu allen 107 Totems und Hinweisen samt Fundorten im interaktiven Teenie-Slasher.

Die Sammelgegenstände setzen sich in Until Dawn aus 77 Hinweisen und 30 Totems zusammen und sind quer über den Prolog sowie die 10 Kapitel des Spiels verteilt. Sie lassen sich meist relativ gut durch ein Glitzern erkennen. Im Guide führen wir euch zu allen Sammelgegenständen mit Wegbeschreibungen in Videos.

Fundorte aller Hinweise und Totems

Um alle Sammelgegenstände zu erhalten, müsst ihr auch darauf achten, dass in dem entsprechenden Spieldurchgang alle acht Freunde überleben. Sie dürfen nicht sterben, da sonst manche Hinweise und Totems in späteren Kapiteln nicht mehr erreichbar sind. Wie ihr allen Teenagern zum Überleben verhelft, verraten wir euch im Tipp Until Dawn: Alle Enden – so überleben die Teenies (Achtung Spoiler!).

Nach erstmaligem Durchspielen könnt ihr auch über die Kapitelauswahl verpasste Sammelgegenstände nachholen. So könnt ihr auch andere Entscheidungen treffen und Charaktere vor dem Tod bewahren. Jedoch müsst ihr von da an alle Kapitel abschließen, damit diese Änderungen übernommen werden.

Hinweise

Die 77 Hinweise unterteilen sich in drei Kategorien:

„Zwillinge“-Hinweiskette (20)

„1952“-Hinweiskette (27)

„Unbekannter Mann“-Hinweiskette (30)

Totems

Die 30 Totems unterteilen sich in fünf Kategorien:

Tod (6)

Führung (6)

Verlust (6)

Gefahr (6)

Glück (6)

Totems gewähren euch einen Blick in die Zukunft und geben so nützliche Hinweise.

Besonderheiten der Sammelgegenstände

Ihr könnt den Status der Sammelgegenstände jederzeit über das Hauptmenü des Spiels aufrufen und verfolgen. Hier seht ihr welche Totems und Hinweise ihr bereits gesammelt habt. Da jeder Gegenstand über seinen eigenen Namen und eine eigene Nummer verfügt, könnt ihr sie leicht identifizieren. Jedes Mal wenn ihr einen Sammelgegenstand aufhebt, wird der Spielstand automatisch gespeichert. Bei manchen Collectibles gibt es zudem folgende Bedingungen zu beachten:

Nr. 5 der „Zwillinge“-Hinweiskette ist notwendig, damit Josh am Ende überlebt. Ohne diesen Hinweis wird er immer sterben.

ist notwendig, damit Josh am Ende überlebt. Ohne diesen Hinweis wird er immer sterben. Am Ende von Kapitel 5 ist es notwendig, dass Sam die Flucht vor dem Killer in den Fahrstuhl gelingt. Nur so kann sie später in Kapitel 7 alle Sammelgegenstände erreichen.

Videos zu allen Hinweisen und Totems

Alle Sammelgegenstände verteilen sich wie folgt über die einzelnen Episoden

Prolog: 1x Sammelgegenstand

Episode 1: 2 Sammelgegenstände

Episode 2: 18 Sammelgegenstände

Episode 3: 10 Sammelgegenstände

Episode 4: 3 Sammelgegenstände

Episode 5: 22 Sammelgegenstände

Episode 6: 10 Sammelgegenstände

Episode 7: 18 Sammelgegenstände

Episode 8: 8 Sammelgegenstände

Episode 9: 9 Sammelgegenstände

Episode 10: 6 Sammelgegenstände

In den folgenden Videos von YouTuber PowerPyx seht ihr die Fundorte zu allen 107 Hinweisen und Totems in Until Dawn.

Prolog

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Epsiode 5

Episode 6

Episode 7

Episode 8

Episode 9

Episode 10

Trophäen für die Sammelgegenstände

Für das Sammeln aller Hinweise der verschiedenen Kategorien und dem Einsacken aller Totems schaltet ihr zudem verschiedene Trophäen von Until Dawn frei.

Erfolg: Eine Geschichte von zwei Schwestern Trophäe: Gold Die Gruppe hat alle Hinweise der Zwillinge-Hinweiskette gefunden.

Erfolg: Ein schicksalhafter Abstieg Trophäe: Gold Die Gruppe hat alle Hinweise der 1952-Hinweiskette gefunden.

Erfolg: Du hast ihre Augen geöffnet Trophäe: Gold Die Gruppe hat alle Hinweise über den unbekannten Mann entdeckt.

Erfolg: Die Nacht des Totem-Jägers Trophäe: Gold Die Gruppe hat alle Totems auf dem Berg gefunden.

