Zelda - Echoes of Wisdom: „Hühnersuche“ lösen und alle Hühner finden

Die Hühnersuche gehört zu den Nebenaufgaben von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Da die Hühner allerdings nicht auf der Map markiert sind, kann die Suche etwas knifflig sein. Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr alle Hühner findet und somit die Nebenmission erfolgreich abschließt.

Die Nebenaufgabe „Hühnersuche“ findet im Ort Kakariko statt, wo ihr ebenfalls die Nebenmission „Katzenkomplikationen“ findet. Um sie zu beenden, müsst ihr fünf entlaufene Hühner zurück in ihr Gehege bringen. Geht auf das Huhn zu und hebt es mit A auf. Daraufhin müsst ihr es zum Gehege bringen und es dort entweder mit B ablegen oder mit A hineinwerfen.



Falls ihr keine Lust zum Lesen habt, zeigt euch das folgende Video alle Fundorte der fünf Hühner. Weiter unten zeigen wir euch die nochmal die einzelnen Fundorte im Detail:

Huhn #1 - Fundort

Das erste Huhn findet ihr süßwestlich vom Questgeber, genauer gesagt vor dem Dojo des Ortes, wo ihr unterschiedliche Kampfaufgaben absolvieren könnt:

Fundort vom ersten Huhn (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Huhn #2 - Fundort

Das zweite Huhn findet ihr rechts vom Brunnen der Ort Ortschaft. Neben der Axt, die in einem Baumstumpf steckt:

Fundort vom zweiten Huhn. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Huhn #3 - Fundort

Das dritte Huhn findet ihr südlich vom zweiten Hühnchen, genauer gesagt vor dem Shop der Ortschaft:

Fundort vom dritten Hühnchen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Huhn #4 - Fundort

Das vierte Huhn befindet sich auf der Anhöhe über dem Gehege. Es läuft vor den fünf Felsblöcken herum:

Fundort vom vierten Huhn. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Huhn #5 - Fundort

Das fünfte und letzte Hühnchen versteckt sich am besten. Ihr findet es oben auf der Windmühle, die sich im Nordosten der Ortschaft befindet. An derselben Windmühle an der sich auch die Katze für die Nebenmission „Katzenkomplikationen“ befindet:

Fundort vom fünften Hühnchen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sobald ihr alle fünf Hühner ins Gehege zurückbringt, müsst ihr erneut mit dem Questgeber reden. Daraufhin erhaltet ihr als Belohnung eine Feenflasche.